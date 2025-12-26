Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 26.12.25
Foto: Lino Mirgeler - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 26.12.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (+3,47 %) genz vorne. Gefolgt von E.ON SE,Fresenius SE & Co. KGaA,Linde PLC (+0,79 %), Münchener Rück AG (+0,57 %), Micron Technology Inc (-0,42 %), Amazon Inc (+1,34 %).
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Münchener Rück AG
|PG46L0
|Long
|3,80
|88,44 Tsd.
|Micron Technology Inc
|VH7WJC
|Long
|3,36
|45,80 Tsd.
|Amazon Inc
|HT0Q25
|Long
|3,48
|28,90 Tsd.
|Rheinmetall AG
|VH1RK8
|Long
|6,14
|28,81 Tsd.
|Gold
|PL0L8D
|Long
|5,88
|24,74 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Silber
|
Classic
|DB2XAG
|1,91 Mio.
|Silber
|
Classic
|CU0V6U
|286,52 Tsd.
|Select Buy and Build III - Cooling
|
Sonstige
|A3GMS5
|250,24 Tsd.
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|249,59 Tsd.
|E.ON SE,Fresenius SE & Co. KGaA,Linde PLC
|
Sonstige
|CS8S13
|205,59 Tsd.
