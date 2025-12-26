Wisams Reise

PORT SUDAN, Sudan, 26. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Wisam sitzt in ihrem Klassenzimmer und ist in ihre Arbeit vertieft. Ihre Finger greifen einen blauen Buntstift, während sie sorgfältig eine Blume in ihr Heft zeichnet, ungestört vom Trubel der Mitschüler, die ihre Sachen zusammenpacken. Als sie fertig ist, packt sie ihre geliebten Stifte wieder in ihre Tasche.

Die Schulmaterialien in ihrem neuen Rucksack erinnern sie ständig an die Hoffnung, die sie in sich trägt, selbst angesichts größter Entbehrungen.

Mit gerade einmal neun Jahren hat Wisam bereits mehr Leid erfahren als viele andere in ihrem ganzen Leben. Als der bewaffnete Konflikt ihr Haus in Sinnar erreichte, waren Wisam und ihre Familie gezwungen, nach Port Sudan zu fliehen. „Ich habe mein Spielzeug, meine Bücher, meine Schuluniform, meine Tasche und meine Stifte zurückgelassen. Meine Schuluniform war schön", sagt Wisam.

Als die Schulen in Port Sudan endlich wieder geöffnet wurden, konnte sich Wisams Familie die notwendigen Schulmaterialien nicht leisten. Dank UNICEF und der Finanzierung durch Education Cannot Wait (ECW) hat Wisam wichtige Schulmaterialien und sogar eine neue Schuluniform erhalten. Diese Initiative ist Teil der ganzheitlichen Hilfe von Education Cannot Wait im Sudan und in den Nachbarländern. Sie unterstützt die Einrichtung von Schutzräumen für Kinder sowie provisorischen Lernzentren, die Fortbildung von Lehrkräften, die Bereitstellung von Lernmaterialien, psychosoziale Unterstützung und Maßnahmen zur psychischen Gesundheit sowie weitere Angebote.

Als Wisam und ihre Geschwister an ihrer neuen Schule in Port Sudan aufgenommen wurden, war die Freude, wieder lernen zu können, durch fehlende Schulmaterialien getrübt. Durch die Vertreibung fehlten ihnen die Mittel, um alles zu kaufen, was sie für erfolgreiches Lernen im Klassenzimmer brauchten.

Wisams Schule ist eine von vielen im Sudan, die dank ECW-Finanzierung lebenswichtige Schulmaterialien erhalten. Im Rahmen dieser Initiative, mit der sichergestellt werden soll, dass alle Kinder das nötige Rüstzeug haben, um wieder zu lernen, erhielten Wisam und ihre Geschwister neue Uniformen sowie Rucksäcke, die mit Notizbüchern, Radiergummis, Buntstiften, Kreide, Linealen und mehr gefüllt waren. „Ich liebe meine neue Tasche", sagt sie.