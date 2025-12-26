Dividenden im Fokus
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,97 %
Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
Bravida Holding ist ein führender Anbieter von technischen Installations- und Servicelösungen in Skandinavien, spezialisiert auf Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen von Installation bis Wartung an. Hauptkonkurrenten sind Caverion und Assemblin. Bravida überzeugt durch ein breites Portfolio und starke regionale Präsenz.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Bravida Holding nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Bravida Holding gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,97 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+8,45 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,90 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Bravida Holding investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +30,78 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Bravida Holding verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,97 %.
Mit +3,97 % Dividendenrendite bietet Bravida Holding ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,45 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Bravida Holding für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,97 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,90.
Bravida Holding weißt eine Marktkapitalisierung von 1,68 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,97 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Bravida Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.12.2025
Die Bravida Holding Aktie konnte bisher um +1,36 % auf 8,2250€ zulegen. Das sind +0,1100 € mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,97 %, eine Investition von etwa 151.134€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|3,75
|+7,14 %
|+3,97 %
|2024
|3,50
|+7,69 %
|+4,42 %
|2023
|3,25
|+8,33 %
|+2,61 %
|2022
|3,00
|+20,00 %
|+3,22 %
|2021
|2,50
|0,00 %
|+1,97 %
Warum Bravida Holding für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,97 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +8,45 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 14,90
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Bravida Holding Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,83 %
|1 Monat
|+12,29 %
|3 Monate
|-3,42 %
|1 Jahr
|+17,95 %
Informationen zur Bravida Holding Aktie
Es gibt 205 Mio. Bravida Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,68 Mrd. € wert.
Bravida Holding Aktie jetzt kaufen?
Ob die Bravida Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bravida Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.