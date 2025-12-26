Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,97 %

Bravida Holding ist ein führender Anbieter von technischen Installations- und Servicelösungen in Skandinavien, spezialisiert auf Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen von Installation bis Wartung an. Hauptkonkurrenten sind Caverion und Assemblin. Bravida überzeugt durch ein breites Portfolio und starke regionale Präsenz.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Bravida Holding nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Bravida Holding gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,97 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,45 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,90 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

