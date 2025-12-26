Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Starker Anstieg auf 88.626 USD! - 26.12.25
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +1,66 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 89.503,42USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +2,36 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +2,17 %, Solana SOL/USD änderte sich um +3,23 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +0,27 %, ETH/USD um -0,36 %, SOL/USD um -2,37 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -3,31 %.
