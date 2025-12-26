Loar Holdings Inc. gibt den Abschluss der Übernahme von LMB Fans & Motors bekannt

WHITE PLAINS, NEW YORK / ACCESS Newswire / 26. Dezember 2025 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) („Loar“, „wir“, „unser“ oder „das Unternehmen“) gab heute den Abschluss der Übernahme von LMB Fans & Motors („LMB“) für 367 Millionen Euro zuzüglich der Übernahme von Verbindlichkeiten bekannt. Der Kaufpreis wurde bei Closing in bar gezahlt.

LMB wurde vor mehr als 60 Jahren gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter für die Entwicklung und Herstellung von maßgeschneiderten, leistungsstarken Ventilatoren und Motoren. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einem Umsatz, der zu fast 100 % aus eigenen Konstruktionen stammt, bietet LMB über 2.000 einzigartige Produkte an, darunter Ventilatoren, Gebläse, Motoren und spezielle rotierende Maschinen. Die Ventilatoren und bürstenlosen Motoren des Unternehmens finden breite Anwendung in der Luft- und Raumfahrt sowie in Verteidigungsplattformen. LMB beschäftigt weltweit mehr als 75 Mitarbeiter, darunter auch jene, die in der Zentrale und im Produktionswerk in Malemort-sur-Corrèze, Frankreich beschäftigt sind.

Die Transaktion wurde nach der Genehmigung durch das französische Ministerium für Wirtschaft und Finanzen im Rahmen des französischen Prüfungsverfahrens für ausländische Direktinvestitionen abgeschlossen. Loar erwartet, dass LMB für das am 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 60 Millionen Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 30 Millionen Dollar erzielen wird.

„Wir freuen uns sehr, LMB offiziell in der Loar-Familie willkommen zu heißen“, sagte Dirkson Charles, CEO und Executive Co-Chairman des Board of Directors von Loar. „LMB passt perfekt zu unserer Strategie, Nischen- und proprietäre Kompetenzen zu kombinieren, um sowohl unsere Erstausrüster- als auch unsere Aftermarket-Kunden zu bedienen. Wir glauben, dass die Innovationskultur von LMB in Verbindung mit den umfassenderen Ressourcen von Loar unser gemeinsames Wachstum vorantreiben wird.“

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.