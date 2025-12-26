BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschef Thorsten Frei will das Renteneintrittsalter an die Beitragsjahre koppeln. "Es muss unzweifelhaft zu einer Individualisierung des Renteneintrittsalters kommen. Es ist eigentlich eine Binsenweisheit: Es können nicht alle gleich lang arbeiten", sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Es hänge mit der Art des Jobs zusammen, wie lange jemand seinen Beruf ausüben könne. "Es gibt Tätigkeiten, da erreichen die Menschen physisch oder psychisch früher eine Grenze, die das weitere Arbeiten schwer möglich macht. Andere Tätigkeiten - sogenannte Erfahrungsberufe - gehören in der Regel nicht dazu", sagte Frei. "Und es muss auch einen Unterschied machen, in welchem Alter man ins Arbeitsleben gestartet ist." Frei folgt damit einer Idee des SPD-nahen Wirtschaftswissenschaftlers Jens Südekum.