    Saudi-Arabien soll Ziele im östlichen Jemen bombardiert haben

    Für Sie zusammengefasst
    • Saudi-Arabien bombardiert Separatisten im Jemen.
    • STC meldet Dutzende Opfer nach Luftangriffen.
    • Riad fordert Rückzug der Separatisten aus Hadramaut.
    ADEN (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat im östlichen Jemen nach Darstellung der Separatisten mit Luftangriffen begonnen. Die saudische Luftwaffe habe Stellungen der Separatisten bombardiert, berichtete der örtliche Fernsehsender Aden Independent TV, der mit dem sogenannten STC verbunden ist. Saudi-Arabien äußerte sich nicht zu den mutmaßlichen Angriffen.

    Augenzeugen teilten Videos in sozialen Medien, die Luftangriffe auf Stellungen der Separatisten in der ölreichen Provinz Hadramaut zeigen sollen. Dort berichteten örtliche Quellen auch von Dutzenden Opfern in den Reihen des STC nach Kämpfen mit Stammesgruppen. Aden Independent TV meldete zunächst zwei Tote und zwölf Verletzte.

    Saudi-Arabien hatte 2015 mit Luftangriffen im Jemen begonnen, um die dortige Regierung zu unterstützen und um die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz zurückzudrängen. Riad sucht aber einen Ausweg aus dem Konflikt und die letzten Bombardierungen liegen Jahre zurück. Angriffe auf Ziele der Separatisten, die eigentlich Partner sind im Kampf gegen die Huthi, wären eine überraschende Wendung und eine neue Stufe der Eskalation.

    Saudi-Arabien im Jemen zunehmend unter Druck

    Die Separatisten im Süden bezeichnen sich als Südlicher Übergangsrat (STC) und werden von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. Zuletzt haben sie große Gebiete in den Provinzen Hadramaut und al-Mahra eingenommen, die zusammen etwa die Hälfte der Landesfläche ausmachen. Dass sie sich gegen die Regierungstruppen wenden, setzt auch Saudi-Arabien unter Druck, das die Regierung erhalten und stärken will.

    Das saudische Außenministerium bezeichnete die jüngste Offensive des STC als "unberechtigte Eskalation". Riad habe Hoffnung, dass die Separatisten ihre Truppen "umgehend und geordnet" aus den beiden Provinzen zurückziehen werde. Andernfalls drohten "unerwünschte Konsequenzen". Man arbeite mit den Vereinigten Arabischen Emiraten daran, die Lage unter Kontrolle zu bringen.

    Die Separatisten haben sich trotz der jahrelangen Allianz immer wieder dagegen gewehrt, dass die Regierung größere Gebiete im Süden einnimmt. Sie streben die erneute Abspaltung vom Norden an. Der Jemen war bereits zwischen 1967 und bis zur Wiedervereinigung im Jahr 1990 gespalten.

    Der Bürgerkrieg im Jemen spielte seit einem Jahrzehnt vor allem zwischen der Huthi-Miliz, die den Norden samt der Hauptstadt Sanaa überrannte, und der Regierung samt deren Verbündeten in Riad. Alle Bemühungen um eine politische Lösung, etwa durch Vermittlungen im Oman und Initiativen der Vereinten Nationen, scheiterten./jot/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
