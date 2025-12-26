    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Zwei Tote bei Terrorattacken im Norden Israels

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Tote und Verletzte bei Terrorangriffen in Israel
    • Palästinensischer Attentäter greift Passanten an
    • Angreifer wurde im Krankenhaus festgenommen, verletzt
    AFULA (dpa-AFX) - Bei einer Kette von Terrorangriffen im Norden Israels sind nach Polizeiangaben zwei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Ein palästinensischer Attentäter fuhr mit seinem Wagen bei Beit Schean in eine Gruppe von Passanten, berichteten israelische Medien unter Berufung auf die Polizei. Ein 68-Jähriger kam dabei ums Leben, mindestens zwei weitere Personen, unter ihnen ein 16-Jähriger, erlitten Verletzungen.

    Anschließend tötete der Angreifer am Eingang des Kibbuz Ein Charod eine 19-jährige Frau mit einem Messer. Nahe der Stadt Afula schoss ein zufällig anwesender Sicherheitsmann auf den Attentäter und verletzte ihn. Die Polizei nahm den 37-jährigen mutmaßlichen Terroristen im Krankenhaus fest. Ihren Angaben zufolge handelt es sich um einen Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland. Nach Darstellung des Militärs hatte er sich seit mehreren Tagen illegal in Israel aufgehalten. Seine Verletzungen beschrieben Krankenhausärzte als ernst, aber nicht lebensbedrohend.

    Im Westjordanland, aus dem der Attentäter stammt, ist die Lage seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 extrem angespannt. Auch innerhalb der international anerkannten Grenzen Israels kommt es seitdem vermehrt zu Messerattacken, Brandanschlägen und Steinwürfen. Tödliche Zwischenfälle wie der aktuelle sind aber seltener als in dem seit 1967 besetzten Westjordanland, wo 700.000 israelische Siedler inmitten von drei Millionen Palästinensern leben./gm/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
