    Iran setzt Tanker wegen Treibstoffschmuggels fest

    Für Sie zusammengefasst
    • IRGC hat Tanker im Persischen Golf festgesetzt.
    • 16 ausländische Besatzungsmitglieder wurden festgenommen.
    • Treibstoffschmuggel sorgt für wiederholte Zwischenfälle.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Die Marineeinheiten der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben im Persischen Golf erneut einen ausländischen Tanker wegen mutmaßlichen Schmuggels von rund vier Millionen Litern Treibstoff festgesetzt. Dabei wurden auch die 16 ausländischen Besatzungsmitglieder festgenommen, sagte der örtliche IRGC-Marinekommandeur der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.

    Der Tanker habe die Treibstoffladung von kleineren Booten übernommen und geplant, diese außerhalb des Persischen Golfs auf größere Schiffe zu verladen. Das Schiff sowie die illegale Treibstoffladung wurden beschlagnahmt, die 16 Besatzungsmitglieder den örtlichen Behörden übergeben. Angaben zum Schiff oder zur Nationalität der Crew machte Irna nicht.

    Immer wieder kommt es im Persischen Golf und in der Straße von Hormus zu Zwischenfällen zwischen IRGC-Einheiten und ausländischen Tankern wegen mutmaßlichen Treibstoffschmuggels. Die Schiffe werden dann per Gerichtsbeschluss festgesetzt und die Ladungen beschlagnahmt. Die Straße von Hormus - eine rund 55 Kilometer breite Meerenge zwischen Iran und Oman - gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport./pey/str/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
