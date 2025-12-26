Iran setzt Tanker wegen Treibstoffschmuggels fest
- IRGC hat Tanker im Persischen Golf festgesetzt.
- 16 ausländische Besatzungsmitglieder wurden festgenommen.
- Treibstoffschmuggel sorgt für wiederholte Zwischenfälle.
TEHERAN (dpa-AFX) - Die Marineeinheiten der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben im Persischen Golf erneut einen ausländischen Tanker wegen mutmaßlichen Schmuggels von rund vier Millionen Litern Treibstoff festgesetzt. Dabei wurden auch die 16 ausländischen Besatzungsmitglieder festgenommen, sagte der örtliche IRGC-Marinekommandeur der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.
Der Tanker habe die Treibstoffladung von kleineren Booten übernommen und geplant, diese außerhalb des Persischen Golfs auf größere Schiffe zu verladen. Das Schiff sowie die illegale Treibstoffladung wurden beschlagnahmt, die 16 Besatzungsmitglieder den örtlichen Behörden übergeben. Angaben zum Schiff oder zur Nationalität der Crew machte Irna nicht.
Immer wieder kommt es im Persischen Golf und in der Straße von Hormus zu Zwischenfällen zwischen IRGC-Einheiten und ausländischen Tankern wegen mutmaßlichen Treibstoffschmuggels. Die Schiffe werden dann per Gerichtsbeschluss festgesetzt und die Ladungen beschlagnahmt. Die Straße von Hormus - eine rund 55 Kilometer breite Meerenge zwischen Iran und Oman - gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport./pey/str/DP/he
"Die US-Verteidigungsministerin Pete Hegseth..."
Fehlt eigentlich nur ein sell-off und dann starten wir gen Norden, da ja niemand damit rechnet.
Bullish bin ich aktuell auch nicht, aber es kann sich schnell an den Märkten etwas ändern. Eine Opec+ Sitzung zB
Öl ist fast auf 5 Jahrestief. Wie tief wird es noch gehen? Wenn Putin Frieden macht, kann er wieder mehr Öl exportieren. Wenn Trump Venezuela "verändert" könnte hier der größte Ölzufluss entstehen. Eine sehr grosse Gefahr für den Ölpreis. Aber wenn Russland weiter macht, wovon ich ausgehe, und Venezuela bleibt wie es ist könnte ein kleiner Ausschlag den Ölpreis wieder in die Höhe treiben.