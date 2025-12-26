Russischer Luftangriff auf Charkiw

KIEW (dpa-AFX) - Bei einem Angriff russischer Kampfflugzeuge mit gelenkten Fliegerbomben auf die ostukrainische Stadt Charkiw ist unter anderem eine belebte Straße getroffen worden. Dabei wurden nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mindestens ein Mensch getötet und drei weitere schwer verletzt. Eine der Bomben schlug zwischen mehreren Fahrzeugen ein, mehrere Menschen waren zunächst in ihren brennenden Autos eingeschlossen. Ein Anstieg der Opferzahlen wurde von örtlichen Medien nicht ausgeschlossen.

Die frontnahe Großstadt Charkiw ist immer wieder Ziel russischer Angriffe mit Drohnen, Raketen oder Fliegerbomben. Meist werden zivile Ziele getroffen. Russland führt seit fast vier Jahren einen großangelegten Angriffskrieg gegen das Nachbarland.




