Devisen
Euro bleibt unter 1,18 US-Dollar - Gold erneut auf Rekordhoch
- Euro bleibt unter 1,18 US-Dollar bei 1,1777.
- EZB setzt wegen Feiertag keinen Referenzkurs fest.
- Goldpreis steigt auf 4.547 Dollar, Rekordhoch erreicht.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag unter 1,18 US-Dollar geblieben. Zuletzt lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1777 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte wegen eines Feiertags keinen Referenzkurs fest.
Marktbewegende Konjunkturdaten gab nicht. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten nach der eintägigen Weihnachtspause wieder normal gehandelt wird, bleiben die europäischen Handelsplätze geschlossen. Entsprechend dünn war das Geschäftsvolumen.
Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt knapp 4.547 Dollar. Das waren 66 Dollar mehr als am Mittwoch. Zuvor hatte der Preis vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Venezuela und den USA bei gut 4.547 Dollar ein Rekordhoch erreicht./he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Tag 🙂
so, zur Sache: Das widerspricht meinem Punkt nicht – es ist eher eine Frage der Sequenz und des Marktregimes.
Ja, Minen können bei neuen Goldhochs mitlaufen – vor allem die großen Produzenten und vor allem nachdem der Markt wieder Risiko frisst. Aber in der Praxis sieht man oft:
Gold = Asset / Versicherung (kann in Risk-off steigen, weil Kapital “ins Metall” will)
Minen = Aktie (wird in Risk-off / Liquiditätsstress erst mal mit allem anderen verkauft)
Gerade 2008 ist dafür ein Paradebeispiel: In der akuten Phase wurden Minen brutal abverkauft (weil “Aktie”), und erst danach kam der Hebel-Effekt, als Liquidität zurückkam und das Preisniveau/Umfeld “geglaubt” wurde. 2020 ähnlich: erst Schock/Abverkauf, dann Rally – die Reihenfolge ist entscheidend.
Und genau deshalb ist “Gold macht ATH, Minen wirken tot” keine exotische Theorie, sondern ein bekanntes Frustmuster – besonders bei Nebenwerten/Juniors. Dazu kommen noch ganz profane Bremsen: Kosteninflation, Währung, Hedging, politische Risiken, Verwässerung, allgemeiner Aktienmarkt.
Wenn du sagst “stand hier schon 400 mal”: okay. Für Mitleser ist’s trotzdem nützlich, weil viele genau an dieser Stelle aussteigen – kurz bevor der Markt von “Risiko” auf “Cashflow-Asset” umschaltet. 🙂
Habe schon länger nix mehr hier geschrieben, genieße schon seit Wochen mein physisches Gold und Silber, da gibt es einfach nix zu schreiben.
Wenn ich es richtig sehe haben wir gerade ein neues ATH und hier wird über zahlungsunfähige Städte diskutiert.