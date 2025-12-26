Guten Tag 🙂





so, zur Sache: Das widerspricht meinem Punkt nicht – es ist eher eine Frage der Sequenz und des Marktregimes.

Ja, Minen können bei neuen Goldhochs mitlaufen – vor allem die großen Produzenten und vor allem nachdem der Markt wieder Risiko frisst. Aber in der Praxis sieht man oft:

Gold = Asset / Versicherung (kann in Risk-off steigen, weil Kapital “ins Metall” will)

Minen = Aktie (wird in Risk-off / Liquiditätsstress erst mal mit allem anderen verkauft)

Gerade 2008 ist dafür ein Paradebeispiel: In der akuten Phase wurden Minen brutal abverkauft (weil “Aktie”), und erst danach kam der Hebel-Effekt, als Liquidität zurückkam und das Preisniveau/Umfeld “geglaubt” wurde. 2020 ähnlich: erst Schock/Abverkauf, dann Rally – die Reihenfolge ist entscheidend.

Und genau deshalb ist “Gold macht ATH, Minen wirken tot” keine exotische Theorie, sondern ein bekanntes Frustmuster – besonders bei Nebenwerten/Juniors. Dazu kommen noch ganz profane Bremsen: Kosteninflation, Währung, Hedging, politische Risiken, Verwässerung, allgemeiner Aktienmarkt.

Wenn du sagst “stand hier schon 400 mal”: okay. Für Mitleser ist’s trotzdem nützlich, weil viele genau an dieser Stelle aussteigen – kurz bevor der Markt von “Risiko” auf “Cashflow-Asset” umschaltet. 🙂



