    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Devisen

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro bleibt unter 1,18 US-Dollar - Gold erneut auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro bleibt unter 1,18 US-Dollar bei 1,1777.
    • EZB setzt wegen Feiertag keinen Referenzkurs fest.
    • Goldpreis steigt auf 4.547 Dollar, Rekordhoch erreicht.
    Devisen - Euro bleibt unter 1,18 US-Dollar - Gold erneut auf Rekordhoch
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag unter 1,18 US-Dollar geblieben. Zuletzt lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1777 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte wegen eines Feiertags keinen Referenzkurs fest.

    Marktbewegende Konjunkturdaten gab nicht. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten nach der eintägigen Weihnachtspause wieder normal gehandelt wird, bleiben die europäischen Handelsplätze geschlossen. Entsprechend dünn war das Geschäftsvolumen.

    Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt knapp 4.547 Dollar. Das waren 66 Dollar mehr als am Mittwoch. Zuvor hatte der Preis vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Venezuela und den USA bei gut 4.547 Dollar ein Rekordhoch erreicht./he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro bleibt unter 1,18 US-Dollar - Gold erneut auf Rekordhoch Der Euro ist am Freitag unter 1,18 US-Dollar geblieben. Zuletzt lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1777 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte wegen eines Feiertags keinen Referenzkurs fest. Marktbewegende Konjunkturdaten gab …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     