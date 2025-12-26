Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 26.12.2025

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.885,50 USD +9,81 % Platin 2.447,00 USD +9,58 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +9,81 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.12.25, 17:29 Uhr.