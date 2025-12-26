Ölpreise deutlich tiefer - Sorgen vor höherem Angebot aus Russland
- Ölpreise am Freitag deutlich gesunken, Brent bei 61,26 USD.
- WTI-Preis fiel um 1,00 Dollar auf 57,35 USD.
- Mögliche Ukraine-Lösung könnte Ölangebot erhöhen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 61,26 US-Dollar. Das waren 98 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 1,00 Dollar auf 57,35 Dollar.
Eine mögliche Lösung im Ukrainekrieg könnte zu einem höheren Angebot russischen Öls auf den Weltmärkten führen, sagten Händler. Das Geschäftsvolumen war dünn. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten der Handel nach der eintägigen Weihnachtspause wieder im gewohnten Umfang läuft, blieben viele europäische Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen./he
"Die US-Verteidigungsministerin Pete Hegseth..."
Fehlt eigentlich nur ein sell-off und dann starten wir gen Norden, da ja niemand damit rechnet.
Bullish bin ich aktuell auch nicht, aber es kann sich schnell an den Märkten etwas ändern. Eine Opec+ Sitzung zB
Öl ist fast auf 5 Jahrestief. Wie tief wird es noch gehen? Wenn Putin Frieden macht, kann er wieder mehr Öl exportieren. Wenn Trump Venezuela "verändert" könnte hier der größte Ölzufluss entstehen. Eine sehr grosse Gefahr für den Ölpreis. Aber wenn Russland weiter macht, wovon ich ausgehe, und Venezuela bleibt wie es ist könnte ein kleiner Ausschlag den Ölpreis wieder in die Höhe treiben.