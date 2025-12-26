    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise deutlich tiefer - Sorgen vor höherem Angebot aus Russland

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise am Freitag deutlich gesunken, Brent bei 61,26 USD.
    • WTI-Preis fiel um 1,00 Dollar auf 57,35 USD.
    • Mögliche Ukraine-Lösung könnte Ölangebot erhöhen.
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 61,26 US-Dollar. Das waren 98 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 1,00 Dollar auf 57,35 Dollar.

    Eine mögliche Lösung im Ukrainekrieg könnte zu einem höheren Angebot russischen Öls auf den Weltmärkten führen, sagten Händler. Das Geschäftsvolumen war dünn. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten der Handel nach der eintägigen Weihnachtspause wieder im gewohnten Umfang läuft, blieben viele europäische Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen./he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
