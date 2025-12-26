Der Börsen-Tag
S&P 500 überholt Dow Jones: US-Anleger setzen auf Wachstumswerte
An der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild: Während der S&P 500 deutlich anzieht, bleibt der Dow Jones zurück – mit klaren Gewinnern und Verlierern in beiden Indizes.
Foto: Richard Drew - dpa
Entwicklung der IndizesDie US-Börsen zeigen sich heute freundlich, wobei der S&P 500 stärker zulegen kann als der Dow Jones. Der Dow Jones Industrial Average notiert aktuell bei 48.452,82 Punkten und liegt damit 0,19 Prozent im Plus. Der Leitindex der Wall Street setzt damit seinen Aufwärtstrend verhalten fort, bleibt jedoch hinter der Entwicklung des breiter gefassten Marktes zurück. Deutlich dynamischer präsentiert sich der S&P 500. Der Index, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen abbildet, steigt derzeit um 0,47 Prozent auf 6.909,36 Punkte. Damit entwickelt sich der S&P 500 heute klar besser als der Dow Jones und signalisiert eine breitere Kaufbereitschaft am US-Aktienmarkt. Insgesamt deutet die heutige Indextendenz darauf hin, dass Anleger verstärkt in den Gesamtmarkt und wachstumsstärkere Titel investieren, während die eher traditionell geprägten Standardwerte im Dow Jones etwas hinterherlaufen.
Dow Jones TopwerteDie Topwerte im Dow Jones zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von NVIDIA mit einem Anstieg von 1,18%. Unitedhealth Group folgt mit einem Zuwachs von 0,70%, während Salesforce mit 0,48% ebenfalls im Plus liegt.
Dow Jones FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die Flopwerte im Dow Jones negative Veränderungen. Boeing fällt um 0,61%, McDonald's verliert 0,78% und Walt Disney hat mit einem Rückgang von 0,96% die schlechteste Performance.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 stechen die Topwerte hervor, angeführt von Freeport-McMoRan, das um 2,99% zulegt. Workday (A) folgt mit einem Anstieg von 1,42%, während Target mit 1,36% ebenfalls positiv abschneidet.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen eine deutlich negative Tendenz. Global Payments verzeichnet einen Rückgang von 1,66%, Warner Bros. Discovery (A) fällt um 1,76% und Constellation Brands (A) hat mit einem Minus von 1,87% die schlechteste Performance.
