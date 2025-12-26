Smartee veranstaltet europäischen Kieferorthopädie-Gipfel für Kinder im Disneyland Paris

PARIS, 26. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 18. Dezember 2025 veranstaltete Smartee Denti-Technology erfolgreich den Europäischen Kinderkieferorthopädie-Gipfel im Disneyland Paris , an dem 52 Kieferorthopäden aus Frankreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Spanien, Algerien, Tunesien und Syrien teilnahmen. Der Gipfel, der sich mit dem Thema „Erfolg mit Kindern durch Aligner" befasste, bot Klinikern sowohl theoretische Einblicke als auch praktische Anleitungen zur Integration der Clear-Aligner-Therapie in die frühzeitige kieferorthopädische Behandlung junger Patienten.

Der Ansatz von Smartee in der Kinderkieferorthopädie basiert auf einer wachstumsorientierten, stufenweisen Behandlungsphilosophie, bei der durchsichtige Aligner, myofunktionelle Trainer und funktionelle Apparaturen in ein einheitliches System zur Behandlung junger Patienten integriert werden. Daneben stehen die Einbindung und Compliance der Patienten weiterhin im Mittelpunkt, insbesondere in der pädiatrischen Versorgung.

Seit der Einführung seines ersten kieferorthopädischen Produkts für Kinder mit offiziell lizenzierten Disney-Figuren auf der Verpackung im Februar 2022 in China hat Smartee seine Reichweite seit 2024 schrittweise auf 63 weitere Länder und Regionen weltweit ausgeweitet. Smartee hat die beliebten Disney-Figuren – darunter Elsa, Spider-Man, Iron Man und Stitch – effektiv in seine kieferorthopädischen Lösungen für Kinder integriert. Diese Zusammenarbeit, die auf dem Europäischen Kindergipfel im Disneyland Paris vorgestellt wurde, zielt darauf ab, die kieferorthopädische Behandlung für junge Patienten attraktiver und emotional ansprechender zu gestalten und gleichzeitig die klinische Genauigkeit zu gewährleisten.

Durch die Einbindung dieser Figuren verbessert Smartee das Patientenerlebnis und fördert die langfristige Therapietreue, sodass sich junge Patienten während ihrer kieferorthopädischen Behandlung wohler fühlen. Während der Fokus weiterhin eindeutig auf der klinischen Wirksamkeit liegt, unterstreicht diese branchenübergreifende Partnerschaft das Engagement von Smartee, die Kieferorthopädie zugänglicher zu machen, ohne die Integrität der Kernbehandlung zu beeinträchtigen.