Gold und Silber setzen Rekordjagd fort - Bitcoin kaum verändert
- Goldpreis erreicht 4.524 USD, Rekordjagd geht weiter.
- Silberpreis steigt auf 77,68 USD, 168% seit Jahresbeginn.
- Kupferpreis bei 12.163 USD, Unterversorgung befürchtet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Preise für Gold und Silber haben am Freitag im Handelsverlauf ihre Rekordjagd fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) lag zuletzt bei gut 4.524 US-Dollar. In der Spitze hatte sie knapp 4.550 Dollar gekostet. Die anhaltenden und teilweise stärker werdenden geopolitischen Spannungen wie zuletzt im Konflikt zwischen den USA und Venezuela sorgten für ein Flucht in Rohstoffe, sagten Händler. Auch die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank beflügelt die Preise. Der schwächere US-Dollar macht die Edelmetalle für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger. Seit Jahresanfang hat Gold um knapp 73 Prozent zugelegt.
Auch Silber sprang auf ein Rekordhoch. Der Preis für eine Feinunze legte bis auf 77,68 Dollar zu. Zuletzt lag der Preis lag noch bei 77,42 Dollar. Das Plus seit Jahresbeginn beträgt 168 Prozent und ist damit deutlich höher als beim Gold. Händler verwiesen auf Knappheiten in China. Zudem machten Experten einen Nachholbedarf im Vergleich zum Gold aus. Silber ist ein wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche allgemein, die den KI-Ausbau vorantreibt.
Auch der Kupferpreis sprang auf den höchsten jemals gesehenen Preis. Zuletzt lag dieser bei 12.163 Dollar für eine Tonne. Anders als bei Gold und Silber verwiesen Händler hier auf eine befürchtete Unterversorgung des Marktes in 2026 als Haupttreiber. Der Kupferpreis ist seit Jahresbeginn um 39 Prozent gestiegen.
Der Bitcoin notierte am Freitag mit gut 87.000 Dollar hingegen weiterhin nur wenig verändert. Seit Jahresbeginn hat die Kryptowährung sogar gut 6 Prozent verloren./he
Und was heißt hier eigentlich leider sind hier überwiegend Konservative vertreten. Niemand hält die linken von Edelmetallen fern, außer sie sich selbst.
Linke haben schon lange keine politische Mehrheit mehr, vielleicht noch ein Drittel der Wahlberechtigten. Nicht nur hier einfach nur eine Minderheit, ganz einfach weil diese Politik völlig offensichtlich gescheitert ist. Sie sind doch die Populisten, die den Leuten einreden wollen, wir haben Platz, wir sind ein reiches Land, wir müssen sie nur ausbilden und weitere Märchen. Andere Einwanderungsländer machen es richtig. Sie haben Kriterien für Einwanderung.
Es steht Ihnen aber frei, Ihren Mindestlohn der Flüchtlingshilfe zukommen zu lassen.
😂😂😂
Das kommt davon, weil Schmierfinken wie Mark Schieritz Edelmetallinvestments schlechtschreiben und den moralisch überlegenen Bessermenschen bedingungsloses Vertrauen in das sterbende Papiergeldsystem vermitteln.
Wir sind frei und reden hier über was wir wollen. Die linke Deutungshoheit stirbt genau so schnell wie das Papiergeldsystem.
Ich begrüße es außerordentlich, wenn BRICs den Wirtschaftskrieg gegen den Westen gewinnt, bevor ein heißer, durch Gelddruckerei finanzierten Krieg, völlig eskaliert. Die Menschheit würde gewinnen! Die Falken mit ihren linken Putzerfischen verlieren.
( RIP lieber Vater ) zwei Kilobarren 999er Degussa Fein Silber geschenkt.
1x zum Geburtstag, 1x zu Weihnachten. Ich war damals noch ein Grünschnabel und wollte die Barren beim Altmetallhändler zu Geld machen. Das bekam mein Daddy mit und fand das mit den Worten: „So gehst Du mit Geschenken um“ gar nicht gut. Junge, sagte er, Silber ist das Gold des kleinen Mannes, Du wirst mir eines Tages dafür dankbar sein.
2013 beging mein Daddy Schienensuizid 😥 seine Silberbarren werde ich bis an mein Lebensende behalten und dann meinem Sohn weiter vererben….