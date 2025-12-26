    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Wirtschaft

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Börsen nach Weihnachtspause etwas schwächer - Gold gefragt

    Wirtschaft - US-Börsen nach Weihnachtspause etwas schwächer - Gold gefragt
    Foto: New York Stock Exchange (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Freitag nach der Weihnachtspause minimal schwächer geschlossen. Der Dow war zu Handelsschluss bei 48.711 Punkten 0,04 Prozent im Minus, der Nasdaq 100 mit 25.644 genau 0,05 Prozent und der breiter gefasste S&P 500 bei 6.930 Punkten 0,03 Prozent niedriger als am Mittwoch.

    Offensichtlich haben sich manche Anleger über den freien Handelstag überlegt, noch weiter in Gold zu investieren. Der Goldpreis erklomm am Freitag ein neues Allzeithoch, im Tagesverlauf wurden für eine Feinunze bis zu 4.550 US-Dollar gezahlt über ein Prozent mehr als am Vortag und insbesondere auch mehr als jemals zuvor. Das entspricht einem Preis von 123,83 Euro pro Gramm - ebenfalls ein neues Allzeithoch.

    Der Ölpreis sank dagegen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 60,86 US-Dollar, das waren 138 Cent oder 2,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend ebenfalls etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1769 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8497 Euro zu haben.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft US-Börsen nach Weihnachtspause etwas schwächer - Gold gefragt Die US-Börsen haben am Freitag nach der Weihnachtspause minimal schwächer geschlossen. Der Dow war zu Handelsschluss bei 48.711 Punkten 0,04 Prozent im Minus, der Nasdaq 100 mit 25.644 genau 0,05 Prozent und der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     