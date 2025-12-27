TempraMed bringt neues Produkt „VIVI Cap Smart“ auf den Markt und erweitert sein Portfolio um ein digitales Gesundheitsangebot

Die integrierte smarte Technologie baut auf der bewährten VIVI-Plattform von TempraMed auf und bietet eine zuverlässige Medikamentenverwaltung für Personen, die lebensrettende Medikamente einnehmen.

Highlights:

Erweitert das Produktportfolio von TempraMed und fügt eine digitale Komponente zur Nachverfolgung der Medikamenteneinnahme hinzu

Eröffnet umfangreiche Möglichkeiten für Pharmaunternehmen und Gesundheitsdienstleister für Echtzeitdaten zur Nachverfolgung der Compliance, Wirksamkeit, Nebenwirkungen und anderer wichtiger Informationen.

Ergänzt das Produktangebot um ein Abonnementmodell mit der verbundenen mobilen Anwendung.

Das digitale Angebot sorgt für wiederkehrende Einnahmen durch monatliche Abonnements und eine wertvolle Kundendatenbank.

Strategischer Schritt im Übergang von TempraMed zu einer umfassenderen, ganzheitlich patientenorientierten Plattform, die physische Geräteinnovationen mit digitalen Tools kombiniert.

Vancouver, BC – 26. Dezember 2025 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) („TempraMed” oder das „Unternehmen”), ein Innovator im Bereich Medizintechnik, der die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, die Einführung seines neuen Produkts VIVI Cap Smart bekannt zu geben, einer Weiterentwicklung seines Flaggschiffprodukts VIVI Cap. Das neue Gerät erweitert das Produktportfolio von TempraMed durch die Integration digitaler Gesundheitsfunktionen in seine bewährte passive Temperaturschutztechnologie.

VIVI Cap Smart baut auf dem Erfolg des ursprünglichen VIVI Cap auf, das Insulin- und GLP-1-Pens kontinuierlich vor Temperaturschwankungen schützt, ohne dass ein Eingreifen oder eine Wartung durch den Benutzer erforderlich ist. Insulin und GLP-1 können bei Temperaturen außerhalb der Raumtemperatur ihre Wirksamkeit verlieren oder Schaden nehmen, was zu einer suboptimalen Behandlung führt. Mit seiner proprietären, für die Raumfahrt entwickelten Technologie schützt das Produktportfolio von TempraMed Insulin und andere lebensrettende Medikamente vor Qualitätsverlusten, wodurch Medikamentenverschwendung und negative Behandlungsergebnisse bei Patienten reduziert werden.