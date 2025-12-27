    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTrinity Industries AktievorwärtsNachrichten zu Trinity Industries

    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.

    Rendite statt Zinsen - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
    Foto: Superingo - stock.adobe.com

    Trinity Industries ist ein führendes Unternehmen im Schienenverkehrssektor, das Güterwagen und Transportlösungen anbietet. Mit einem breiten Produktportfolio und innovativen Dienstleistungen hebt es sich von Konkurrenten wie Greenbrier und American Railcar ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Trinity Industries nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Trinity Industries gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,43 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,89 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,03 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Trinity Industries investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +9,17 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Trinity Industries verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,43 %.
    Mit +4,43 % Dividendenrendite bietet Trinity Industries ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,89 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Trinity Industries für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,43 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,03.
    Trinity Industries weißt eine Marktkapitalisierung von 1,90 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,43 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Trinity Industries Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.12.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Trinity Industries Aktie. Mit einer Performance von -1,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,43 %, eine Investition von etwa 135.441 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 1,200000 +5,26 % +4,43 %
    2024 1,140000 +7,55 % +3,52 %
    2023 1,060000 +11,58 % +4,32 %
    2022 0,950000 +10,47 % +3,74 %
    2021 0,860000 0,00 % +2,99 %

    Warum Trinity Industries für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,43 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +6,89 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 18,03
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Trinity Industries

    -1,65 %
    -1,65 %
    +6,25 %
    -0,83 %
    -31,21 %
    -15,60 %
    +9,17 %
    +44,34 %
    +28,19 %
    ISIN:US8965221091WKN:856427

    Trinity Industries Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,65 %
    1 Monat +6,25 %
    3 Monate -0,83 %
    1 Jahr -31,21 %

    Informationen zur Trinity Industries Aktie

    Es gibt 80 Mio. Trinity Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,90 Mrd. € wert.

    Trinity Industries Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Trinity Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Trinity Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





    Verfasst von Markt Bote
    
