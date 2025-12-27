Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Trinity Industries ist ein führendes Unternehmen im Schienenverkehrssektor, das Güterwagen und Transportlösungen anbietet. Mit einem breiten Produktportfolio und innovativen Dienstleistungen hebt es sich von Konkurrenten wie Greenbrier und American Railcar ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Trinity Industries nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Trinity Industries gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,43 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,89 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,03 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Trinity Industries investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +9,17 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Trinity Industries verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,43 %.

Mit +4,43 % Dividendenrendite bietet Trinity Industries ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,89 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Trinity Industries für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,43 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,03.

Trinity Industries weißt eine Marktkapitalisierung von 1,90 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,43 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.