Silberpreis vor massiven Turbulenzen. 2026 könnte es bei Silber richtig knallen

Sichern Sie sich jetzt den top-aktuellen Report "Gold & Silber auf Rekordjagd – 5 Produzenten mit Potenzial" kostenlos!

Pünktlich zu Weihnachten durchbricht Silber die Schallmauer von 70 US-Dollar. Während Aktienindizes, wie Dax, Dow Jones Ind., Nasdaq 100 etc. zum Jahresende eher leidlichen Aufwärtsdrang zeigen, knallen die Edelmetalle rauf. Gold notiert mittlerweile oberhalb von 4.500 US-Dollar und hat die 5.000 US-Dollar vor Augen. Platin und Palladium sind völlig eskaliert. Und auch Silber hat mit dem Sprung über die 70 US-Dollar eine wichtige Weichenstellung vollziehen können. Das daraus resultierende Kaufsignal könnte das Edelmetall nun weit tragen und seine Wirkung bis weit ins neue Jahr entfalten. Die Wucht und die Dynamik der Silberpreisrallye sind mit beeindruckend nur unzureichend beschrieben. Bei allem Optimismus muss man natürlich konstatieren, dass das Edelmetall „hoffnungslos“ überkauft ist. Ist das Ende der Rallye damit bereits abzusehen?

Hochexplosive Gemengelage könnte den Silberpreis noch weit tragen

Dass Silber aus rein technischer Sicht überkauft ist und reif für eine Korrektur wäre, darüber kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Die Indikatoren glühen. Der Abstand des Silberpreises zu seiner 200-Tage-Linie ist enorm. Aus charttechnischer Sicht „schreit“ alles nach einer Korrektur und auch nach einer heftigen. Mit der technischen Betrachtung ist es jedoch so eine Sache, wenn auf der anderen Seite ein Momentum steht, dass den Silberpreis mit enormer Vehemenz nach oben treibt und nur schwer zu erfassen ist.

Das Momentum speist sich aus einer hochexplosiven Mischung. Hauptzutat ist das strukturelle Defizit, mit dem Silber bereits seit geraumer Zeit konfrontiert ist. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Nachfrage nach Silber das Angebot aus Minenproduktion und Recycling übersteigt. Eine abrupte Erhöhung der Nachfrage – sei es beispielsweise aus der Industrie oder aus dem Investmentbereich – schlägt daher auf die Preise durch. Ähnlich wie Kupfer kommt Silber in zahlreichen industriellen Anwendungen zum Einsatz. Kurzer Schwenk zum Kupfer. Der Kupferpreis wird ebenfalls von Defizit-Sorgen angetrieben.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Obgleich die industrielle Nachfrage führend ist, erwies sich die Silber-Nachfrage aus dem Investmentbereich als wichtiger Preistreiber. Silber hat sich unter Anlegern und Investoren als Alternative zu Gold etabliert, wenn es darum geht, sichere Häfen anzusteuern. Dieser Aspekt dürfte in Anbetracht der zahlreichen geo- und wirtschaftspolitischen Brandherde auch 2026 von entscheidender Bedeutung sein. Die physisch besicherten Silber-ETFs dürften sich daher auch im nächsten Jahr einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreuen. Aktuell belastet nicht zuletzt der Konflikt zwischen den USA und Venezuela die Finanzmärkte.

Die eklatante Schwäche des US-Dollars stützte die Edelmetallpreise ebenfalls in den letzten Monaten. Der wichtige US-Dollar-Index notiert mit knapp 98 Punkten deutlich unterhalb von 100 Punkten. Eine nachhaltige Erholung des Greenbacks zeichnet sich nicht ab. Gleiches gilt für die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen. Diese notieren mit 4,13 Prozent auf einem moderaten und für Gold und Silber unbedenklichen Niveau.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion? Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.





Aktuelle Gold-Silber-Ratio als Warnzeichen?

Der Goldpreis notiert aktuell bei 4.532 US-Dollar und Silber auf Rekordniveau bei 79 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beläuft sich entsprechend auf etwas mehr 57. Zum Zeitpunkt der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle vor einer Woche belief sich die Ratio auf 64,6. Mit aktuell 57 hat die Gold-Silber-Ratio ihren langfristig relevanten Durchschnittswert von 60 unterschritten. Damit wäre Silber im Vergleich zu Gold überbewertet. Gleichzeitig sei aber darauf verwiesen, dass es unter anderem im Jahr 2011 mit der Gold-Silber-Ratio auf unter 40 ging.

Fazit – Zwischen Rallye und Crash, welche Perspektiven hat Silber in 2026?

Die Rallye läuft und sie lässt noch keine Schwäche erkennen. Aktuell nähert sich Silber mit großen Schritten der Marke von 80 US-Dollar. Doch auch diese Marke könnte nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu den 100 US-Dollar sein. Die zahlreichen Brandherde liefern Gold und Silber den Treibstoff zur Fortsetzung ihrer imposanten Aufwärtsbewegungen. Sollte die Fed in 2026 weitere Zinssenkungen vornehmen, käme ein weiterer Katalysator hinzu. Kurzum: Es könnte auch weit über die 100 US-Dollar hinausgehen. Aber Obacht. Jederzeit muss mit heftigen, plötzlich auftretenden Preisrücksetzern gerechnet werden. Es liegt in der Natur der Sache, dass das exponierte Preisniveau Silber anfällig für Korrekturen macht. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage gilt jedoch: Deutliche Preisrückgänge bei Silber stellen unverändert auf lange Sicht interessante Einstiegsgelegenheiten dar.

Es bleibt dabei: Silberproduzenten, wie Hecla Mining, Pan American Silver, Fresnillo oder aber das Streaming-Unternehmen Wheaton Precious Metals stellen (exzellente) Alternativen zu Technologie- und Rüstungsaktien wie Nvidia, Palantir oder Rheinmetall und Renk dar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.