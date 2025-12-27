Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +38,40 %

PetroChina (H) ist ein führendes chinesisches Öl- und Gasunternehmen, das in Exploration, Produktion und Vertrieb tätig ist. Es bietet Rohöl, Erdgas und petrochemische Produkte an. Als einer der größten Produzenten in China konkurriert es mit Sinopec und CNOOC. Dank staatlicher Unterstützung und einem integrierten Geschäftsmodell besitzt es eine starke Marktstellung.

Dividenden & passives Einkommen: Mit PetroChina (H) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

PetroChina (H) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +38,40 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +123,79 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 6,29 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

