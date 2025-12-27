Einkommen mit Aktien
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +38,40 %
Mit einer Dividendenrendite von +38,40 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
PetroChina (H) ist ein führendes chinesisches Öl- und Gasunternehmen, das in Exploration, Produktion und Vertrieb tätig ist. Es bietet Rohöl, Erdgas und petrochemische Produkte an. Als einer der größten Produzenten in China konkurriert es mit Sinopec und CNOOC. Dank staatlicher Unterstützung und einem integrierten Geschäftsmodell besitzt es eine starke Marktstellung.
Dividenden & passives Einkommen: Mit PetroChina (H) nachhaltige Einkommensströme aufbauen
PetroChina (H) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +38,40 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+123,79 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 6,29 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in PetroChina (H) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +252,72 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
PetroChina (H) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +38,40 %.
Mit +38,40 % Dividendenrendite bietet PetroChina (H) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +123,79 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen PetroChina (H) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +38,40 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 6,29.
PetroChina (H) weißt eine Marktkapitalisierung von 18,80 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +38,40 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
PetroChina (H) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.12.2025
Einen ganz starken Börsentag erlebt die PetroChina (H) Aktie. Mit einer Performance von +0,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +38,40 %, eine Investition von etwa 15.625€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|0,338600
|+440,03 %
|+38,40 %
|2024
|0,062700
|+5,38 %
|+7,70 %
|2023
|0,059500
|+340,74 %
|+8,39 %
|2021
|0,0135
|0,00 %
|+2,86 %
Warum PetroChina (H) für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +38,40 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +123,79 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 6,29
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
PetroChina (H) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,17 %
|1 Monat
|-7,33 %
|3 Monate
|+13,10 %
|1 Jahr
|+23,06 %
Informationen zur PetroChina (H) Aktie
Es gibt 21 Mrd. PetroChina (H) Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,80 Mrd. € wert.
PetroChina (H) Aktie jetzt kaufen?
Ob die PetroChina (H) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PetroChina (H) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.