    Alphabet – auch 2026 ein Überflieger?

    Wall Street Sign

    Alphabet zündete den nächsten Schub – und wir waren rechtzeitig positioniert: Mit dem Call-Optionsschein JB9B8J auf die Alphabet-Aktie erzielten wir +725,76 %. Der Impuls kam direkt aus dem Kerngeschäft: Google stellte Gemini 3 vor und schaltete das Modell vom ersten Tag an in der Suche frei (AI Mode) – parallel verfügbar in der Gemini-App, für Entwickler in AI Studio und für Unternehmen über Vertex AI. Zusätzlich treibt Google mit Antigravity die nächsten, „agentischen“ Arbeitsabläufe voran. Flankiert wurde das Ganze von einem Rekordquartal (102,3 Mrd. US-$ Umsatz) und einem frischen Vertrauenssignal von außen: Berkshire Hathaway hat sich neu bei Alphabet engagiert. Diese Mischung aus Produkttempo, Reichweite und Rückenwind hat den Trend spürbar beschleunigt.

    Black-Friday in unserem Börsendienst – sparen Sie 20 Prozent mit dem Code"black20″…

    Unser Ansatz bleibt bewusst geradlinig. Wir filtern die wichtigen Nachrichten, ordnen sie ein und machen daraus klare Handelsideen. Beim JB9B8J setzten wir auf steigende Kurse, als Gemini 3 unmittelbar in der Suche sichtbar wurde und die Produkt-Pipeline von Vertex AI bis Antigravity in dieselbe Richtung zeigte – der Schein vervielfachte sich, als Newsflow und Kursbild den Aufwärtstrend bestätigten. 

    Wer solche Chancen früh nutzen will, ist in unserem Börsendienst richtig. Wir liefern verständliche Updates zu den zentralen Treibern, nennen konkrete Marken für Ein- und Ausstieg und begleiten die Bewegung eng – damit aus einer Meldung ein umsetzbarer Plan wird und aus einer Idee ein Ergebnis wie beim JB9B8J mit +725,76 %.





    Daniel Saurenz
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Verfasst von Daniel Saurenz
