LIR Life Sciences: Revolutionäre, injektionsfreie Adipositas-Therapie für Investoren
LIR Life Sciences will mit innovativen Verabreichungstechnologien die weltweite Adipositas-Epidemie bekämpfen und den Zugang zu modernen Therapien grundlegend verändern.
Foto: adobe.stock.com
- LIR Life Sciences Corp. entwickelt eine proprietäre Verabreichungstechnologie zur Bekämpfung der globalen Adipositas-Epidemie, die bis 2035 voraussichtlich vier Milliarden Menschen betreffen könnte.
- Der Markt für Anti-Adipositas-Medikamente wird von derzeit 24 Milliarden US-Dollar (2023) auf etwa 95 Milliarden US-Dollar bis 2030 wachsen.
- Das Unternehmen fokussiert sich auf kostengünstige, skalierbare Therapien, darunter ein transdermales Pflaster zur Abgabe von "GLP-1", einem Hormon, das Appetit und Blutzucker reguliert.
- Die neuen Verabreichungssysteme bieten nicht-invasive Alternativen zu injizierbaren Medikamenten und verbessern den Zugang zu Therapien in Regionen mit begrenzter medizinischer Infrastruktur.
- LIR Life Sciences positioniert sich als innovativer Lösungsanbieter mit dem Ziel, die globale Belastung durch Adipositas zu reduzieren und gleichzeitig die Therapietreue zu fördern.
- Das Unternehmen hat das Potenzial, ein Global-Player im stark wachsenden Adipositas-Markt zu werden, unterstützt durch ein erfahrenes Managementteam und klaren IP-Schutz.
