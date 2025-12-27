Osteuropa - die beste Anlageregion der Welt

Nur wenige Anleger wissen aber, dass, was Aktien und Aktien-Indices angeht, Osteuropa die beste Anlage-Region der Welt ist und dies nicht nur in diesem Jahr, sondern schon in den letzten 3 Jahren mit deutlicher Outperformance-Chancen. So stieg der CECE-Index mit Polen, Tschechien und Ungarn im Boot in diesem Jahr bis Weihnachten um 54% und in 3 Jahren um 127%. Der Der DAX stieg hingegen „nur“ in diesem Jahr um 21,5% und in 3 Jahren um 74%. Aber selbst der NASDAQ-Index mit den 7 „magischen“ Aktien im Boot und den ganzen glorreichen KI-Aktien konnte in diesem Jahr „nur“ um 22,2% und in 3 Jahren um 125% zulegen.

Dieses Jahr wurden Anleger in Aktien, aber auch Anleger in Edelmetallen zu Weihnachten mit neuen Höchstkursen reichlich beschert. Neben Osteuropa-Aktien boomen aber die Edelmetallpreise, alle voran Silber mit einem Plus von 146% in 2025 bei einem Kurs von 72 USD/Unze, aber auch Platin mit einem Plus 146% bei einem Kurs von 2239 USD während Gold "nur“ um 72,4% in 2025 auf 4540 USD zulegen konnte, was jeweils neue Allzeit-Hoch waren. Sogar Palladium konnte in diesem Jahr um 106% und damit weit mehr als Gold ansteigen. Ausnutzen können dies die Anleger mit den ETC der BNP Paribas.

Es lohnt sich also nach wie vor ein Blick auf Osteuropa zu werfen, auch auf Länder wie Polen, Ungarn, Tchechien, aber auch Georgien und Kasachstan mit den höchsten BSP-Wachstumsraten und niedrigen Bewertungen und hohen Dividendenrenditen.

And the winner is: Platin vor Silber mit neuen Allzeit Hoch!

In diesem Jahr war zwar Gold in aller Munde mit einem neuen Allzeit-Hoch von 4450 USD/Unze, was ein Plus von 72% in diesem Jahr bedeutet, aber kaum einer weiß, dass die anderen Edelmetalle Platin, Silber und Palladium noch besser abschnitten. So stieg Platin in diesem Jahr am meisten mit 147% , davon alleine 41% in 1 Monat von 1600 auf 2440 USD gefolgt von Silber um 146% in 2025, davon allein in 1 Monat um 35% von 53 auf 76 USD, dann aber auch Palladium um 106% in 2025, davon allein in 1monat um 20% von 1440 auf 1896 USD und last not least Gold um 72,2% in 2025, davon allein in 1 Monat um 7,6% von 4160 auf 4536 USD. Einen derartig starken Kursanstieg bei Edelmetallpreisen wie in diesem Jahr und eine derartig starke Beschleunigung des Kursanstiegs zum Jahresende gab es schon lange nicht mehr. Auch das kann man als "historisch" bezeichnen Man kann dies schon als „historisch" bezeichnen.