Ölpreise im Sinkflug: Geopolitik und Konflikte beeinflussen Märkte!

Am Freitag sind die Ölpreise deutlich gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 61,26 US-Dollar, was einem Rückgang von 98 Cent im Vergleich zum Mittwoch entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,00 Dollar auf 57,35 Dollar. Händler führen den Preisrückgang unter anderem auf die Möglichkeit einer Lösung im Ukrainekonflikt zurück, die zu einem erhöhten Angebot russischen Öls auf den Weltmärkten führen könnte. Das Handelsvolumen war an diesem Tag gering, da viele europäische Börsen geschlossen blieben, während der Handel in den USA nach einer eintägigen Weihnachtspause wieder in vollem Umfang stattfand.

In einem weiteren Vorfall haben die Marineeinheiten der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) im Persischen Golf einen ausländischen Tanker festgesetzt, der verdächtigt wird, rund vier Millionen Liter Treibstoff geschmuggelt zu haben. Der Tanker hatte die Treibstoffladung von kleineren Booten übernommen und plante, diese außerhalb des Persischen Golfs auf größere Schiffe zu verladen. Die 16 ausländischen Besatzungsmitglieder wurden festgenommen und den örtlichen Behörden übergeben. Solche Zwischenfälle sind im Persischen Golf und in der Straße von Hormus, einer wichtigen Schifffahrtsroute für den weltweiten Ölexport, nicht ungewöhnlich.

Zusätzlich kam es in der Hafenstadt Temrjuk in der Region Krasnodar in Russland zu einem ukrainischen Drohnenangriff, bei dem Tanks mit Erdölprodukten in Brand gerieten. Das Feuer erfasste eine Fläche von 2.000 Quadratmetern, und zahlreiche Feuerwehr- und Zivilschutzkräfte waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Ukraine zielt mit solchen Angriffen darauf ab, die russische Ölindustrie zu schwächen und die Einnahmen Russlands aus dem Ölverkauf zu reduzieren, die für den Krieg gegen die Ukraine von Bedeutung sind. Moskaus Verteidigungsministerium berichtete, dass in der Nacht 141 ukrainische Drohnen abgefangen wurden, wobei die Region Brjansk und die Hauptstadt Moskau betroffen waren.

Insgesamt zeigt sich, dass die geopolitischen Spannungen und militärischen Auseinandersetzungen in der Region weiterhin einen erheblichen Einfluss auf die Ölpreise und die Stabilität der globalen Energiemärkte haben.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 60,80USD auf Lang & Schwarz (27. Dezember 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.