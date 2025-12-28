Wird gewaltig! Gold vor Schicksalsjahr. Explodiert der Goldpreis auf 6.500 USD?

Für Gold verlief das Börsenjahr 2024 bereits überaus erfolgreich, doch 2025 übertrumpfte die Entwicklung des Vorjahres eindrucksvoll. Der Goldpreis profitierte maßgeblich von Entwicklungen, die so in ihrer Vehemenz nicht zu erwarten waren. Zwei Beispiele. Der US-Dollar, der noch vor nicht allzu langer Zeit ebenso wie Gold als sicherer Hafen galt, hat diesen Status weitgehend eingebüßt. Der Greenback verlor in den letzten Monaten immens an Bedeutung. Um das einmal mit Zahlen zu untermauern: Der wichtige US-Dollar-Index notierte zu Jahresbeginn im Bereich von 107 / 108 Punkten. Aktuell dümpelt der Index im Bereich von 98 Punkten. Dass immer mehr Noten- und Zentralbanken dem US-Dollar das Vertrauen entzogen, verdeutlicht nicht zuletzt der Umstand, dass die Goldkäufe aus ihren Reihen in den letzten Monaten unvermindert anhielten und auch in 2026 wohl anhalten werden.

Als Gold das Börsenjahr 2025 im beschaulichen Preisbereich von 2.600 US-Dollar begann, ahnten wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten, dass das Edelmetall am Jahresende oberhalb von 4.500 US-Dollar notieren würde. Die fulminante Entwicklung des Goldpreises wurde freilich noch von der Aufwärtsbewegung des Silberpreises in den Schatten gestellt . Dagegen gehörten die Ölpreise zu den Verlierern im Rohstoffsektor. Nicht zuletzt ging Brent-Öl im zu Ende gehenden Börsenjahr in die Knie.

Eine zweite Entwicklung, die in den letzten Monaten für große Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist die bewusste Suche von Anlegern und Investoren nach sicheren, wertbeständigen Häfen. Dieser Aspekt gewann im Jahresverlauf immer stärker an Bedeutung und dürfte auch 2026 bedeutend bleiben. Physisch besicherte Gold-ETFs verzeichnen veritablen Zulauf.

Gold-ETF-Investoren lassen es zum Jahresende noch einmal richtig krachen!

Wie so oft an dieser Stelle ein Blick auf die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares, des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs. Anhand der Bestandsentwicklung lassen sich die Befindlichkeiten im Goldsektor recht gut erfassen. Hielten sich die Gold-ETF-Investoren zum Zeitpunkt der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle vor einer Woche noch bedeckt, änderte sich das unmittelbar vor Weihnachten. Der SPDR Gold Shares verzeichnete noch einmal beachtliche Kapitalzuflüsse. Vergleicht man die aktuellen Bestände mit denen unmittelbar vor Weihnachten 2024 lässt sich feststellen: Es fand im Jahresverlauf ein regelrechter Ansturm statt. Die Bestände SPDR Gold Shares legten im Jahresvergleich um mehr als 20 Prozent zu. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen – und davon ist angesichts der zahlreichen geo- und wirtschaftspolitischen Brandherde tendenziell auszugehen – könnte das den Goldpreis weiter antreiben. Der Goldnachfrage aus dem Investmentbereich kommt in 2026 einmal mehr eine ganz entscheidende Bedeutung zu.

Gold-Silber-Ratio im Blick – Plötzlich ist Gold „unterbewertet“

Thematisierten wir an dieser Stelle im Frühjahr dieses Jahres noch Ratiowerte im dreistelligen Bereich, bietet sich heute ein ganz anderes Bild. Der Goldpreis notiert derzeit bei 4.532 US-Dollar und Silber bei 79 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beläuft sich entsprechend auf etwas mehr 57. Der langfristige Durchschnittswert von 60 wurde damit unterschritten. Galt Silber bis vor kurzem im Vergleich zu Gold noch als unterbewertet, wendet sich das Blatt nun zusehends. Aktuell baut sich in Bezug auf Gold Nachholpotenzial auf.

Fazit – Explodiert der Goldpreis auf 6.500 USD?

Die Chancen stehen exzellent, dass der Goldpreis auch im Jahr 2026 seine eindrucksvolle Aufwärtsbewegung fortsetzen wird. Die geo- und wirtschaftspolitische Gemengelage „verlangt“ quasi danach. Und ein zweiter Gedanke sollte nicht beiseitegeschoben werden: Bislang verzeichnete die Preisrallye bei Gold zwar ein recht hohes Tempo, blieb aber deutlich hinter den explosionsartigen Bewegungen von Silber, Platin und Palladium zurück. Es ist jedoch nicht kategorisch auszuschließen, dass auch der Goldpreis in den kommenden Wochen oder Monaten derart beschleunigt. Sollte Gold in 2026 „nur“ das Tempo aus dem Jahr 2025 halten können, würden Ende die 6.500 US-Dollar nicht allzu weit entfernt sein.

Derzeit gibt es keine belastbaren Anzeichen, dass es kurzfristig bei Gold eine Trendwende geben wird. Die maßgeblichen Preistreiber (u.a. schwacher US-Dollar, Käufe der Noten- und Zentralbanken, Gold-ETF-Käufe) sind intakt und lassen keine Schwäche erkennen. Sollte der Goldpreis recht früh im Jahr 2026 die 5.000 US-Dollar überwinden können, könnte das die Preisentwicklung noch einmal beschleunigen. Allerdings gilt auch in Bezug auf Gold: Das exponierte Preisniveau macht das Edelmetall per se anfällig für Konsolidierungen und Korrekturen. Darauf sollte man sich vorbereiten. Aus charttechnischer Sicht sollte diese auf 4.000 US-Dollar / 3.800 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es hingegen unter die 3.800 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung erforderlich. Bis dahin gilt jedoch: Die Rallye ist intakt!

Mit Blick auf den Produzentensektor stellt sich natürlich die Frage, ob Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines, Kinross Gold & Co. in der Lage sein werden, ihre imposanten Aufwärtsbewegungen fortzusetzen. Die Produzentenaktien haben sicherlich ebenfalls einen gewissen Korrekturbedarf, Rücksetzer werden kommen und auf diese sollte man sich ebenfalls vorbereiten, doch insgesamt ist auch bei den Produzentenaktien noch keine obere Trendwende abzusehen. Ganz im Gegenteil.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

