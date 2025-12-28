Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

AXA ist ein führender globaler Versicherer, der umfassende Versicherungs- und Finanzdienstleistungen anbietet. Mit starker Marktpräsenz und innovativen Lösungen differenziert sich AXA von Konkurrenten wie Allianz und Zurich.

Dividenden & passives Einkommen: Mit AXA nachhaltige Einkommensströme aufbauen

AXA gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,08 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,50 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,48 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in AXA investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +114,00 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

