Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
AXA ist ein führender globaler Versicherer, der umfassende Versicherungs- und Finanzdienstleistungen anbietet. Mit starker Marktpräsenz und innovativen Lösungen differenziert sich AXA von Konkurrenten wie Allianz und Zurich.
Dividenden & passives Einkommen: Mit AXA nachhaltige Einkommensströme aufbauen
AXA gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,08 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,50 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,48 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in AXA investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +114,00 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
AXA weißt eine Marktkapitalisierung von 85,25 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,08 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
AXA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.12.2025
Die AXA Aktie notiert aktuell bei 40,78€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -0,97 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,40 € entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,08 %, eine Investition von etwa 118.111€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|2,15
|+8,59 %
|+5,08 %
|2024
|1,980000
|+16,47 %
|+5,79 %
|2023
|1,700000
|+10,39 %
|+5,89 %
|2022
|1,540000
|+7,69 %
|+6,24 %
|2021
|1,430000
|0,00 %
|+5,92 %
Warum AXA für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +5,08 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +8,50 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 10,48
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
AXA Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,13 %
|1 Monat
|+7,49 %
|3 Monate
|+2,92 %
|1 Jahr
|+23,80 %
Informationen zur AXA Aktie
Es gibt 2 Mrd. AXA Aktien. Damit ist das Unternehmen 85,25 Mrd. € wert.
AXA Aktie jetzt kaufen?
Ob die AXA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AXA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.