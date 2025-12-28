    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 52/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insiderkäufe vom 22.12.25 bis 28.12.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    LAIQON AG
    		1 102,35 Tsd. 1 Stk.
    SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
    		1 1,84 Tsd. 332 Stk.




