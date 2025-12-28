Santinas Geschichte

DISTRIKT MADI-OKOLLO, Uganda, 28. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Wie bei vielen Kindern in der Rhino Camp-Flüchtlingssiedlung in Uganda ist Santinas Leben eine Geschichte des Überlebens; eine Geschichte der Überwindung von Barrieren – einstellungsbedingten, umweltbedingten und institutionellen Barrieren – und der Suche nach Hoffnung inmitten von Not.

Die dreizehnjährige Santina floh zusammen mit ihrer Mutter, fünf Schwestern und zwei Brüdern vor der Gewalt im Südsudan und suchte Zuflucht in Uganda. Das Leben in der Siedlung ist alles andere als einfach, aber für Santina begann der eigentliche Kampf im Alter von sechs Jahren, als ihre körperliche und kognitive Entwicklung durch eine schwere Erkrankung stark beeinträchtigt wurden. Dies hat Santina unzählige Hindernisse auf dem Weg zum Lernen in den Weg gelegt, nicht zuletzt wegen der schlechten Zugänglichkeit der physischen Umgebung der Siedlung für Menschen wie Santina.

Santinas Mutter erinnert sich an den Vorfall, der das Leben ihrer Tochter veränderte. Alles begann mit hohem Fieber und einer Lähmung der linken Körperhälfte, die ihre Bewegungsfähigkeit beeinträchtigte. „Meine Tochter konnte sich nicht allein außerhalb des Hofes bewegen. Sie konnte nicht einmal bei den täglichen Aufgaben wie Kochen oder Fegen helfen", sagt ihre Mutter.

Trotz dieser Hindernisse hat Santina ihre Entschlossenheit nie aufgegeben. Vor vier Jahren begann sie mit dem Unterricht in einer Grundschule, die zwei Kilometer von ihrem Zuhause entfernt ist. Heute setzt sie ihren Bildungsweg fort, dank der Unterstützung eines innovativen Programms, das von Humanity & Inclusion (HI) mit Mitteln von Education Cannot Wait (ECW) – dem globalen Fonds für Bildung in Notsituationen und langwierigen Krisen der Vereinten Nationen – durchgeführt wird.

Im Rahmen des ECW-Zuschusses für die erste Nothilfe leistete HI wesentliche Unterstützung, einschließlich Lernmaterial wie Bücher, Kugelschreiber, Buntstifte, Puzzles und Spiele –, um ihre Lernerfahrung zu verbessern und ihr Selbstvertrauen zu stärken.

„Ich schreibe und lese am liebsten. Ich spiele auch gerne Fußball mit meinen Freundinnen an der Schule", sagt Santina. „Ich bin glücklich, denn meine linke Hand war schwach, aber jetzt kann ich sie benutzen."