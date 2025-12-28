    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHolcim AktievorwärtsNachrichten zu Holcim

    Starke Ausschüttungen

    Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +42,78 %

    Eine Rendite von +42,78 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Holcim ist ein führender Anbieter von Baumaterialien mit globaler Präsenz, spezialisiert auf Zement, Beton und nachhaltige Bauprodukte. Es konkurriert mit Unternehmen wie HeidelbergCement und Cemex und hebt sich durch umweltfreundliche Innovationen und eine starke Marktstellung ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Holcim nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Holcim gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +42,78 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +91,74 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,98 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Holcim verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +42,78 %.
    Mit +42,78 % Dividendenrendite bietet Holcim ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +91,74 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Holcim für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +42,78 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,98.
    Holcim weißt eine Marktkapitalisierung von 45,18 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +42,78 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Holcim Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.12.2025

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von 0,00 % konnte die Holcim Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +42,78 %, eine Investition von etwa 28.051 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 11,428 +1.746,20 % +42,78 %
    2024 0,619000 +10,14 % +3,44 %
    2023 0,562000 +20,86 % +4,16 %
    2022 0,465000 +5,44 % +4,79 %
    2021 0,441000 0,00 % +3,49 %

    Warum Holcim für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +42,78 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +91,74 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 18,98
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Holcim

    0,00 %
    +2,42 %
    +6,27 %
    +17,30 %
    -9,36 %
    +103,63 %
    ISIN:US43475E1055WKN:A3CRL8

    Holcim Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,42 %
    1 Monat +6,27 %
    3 Monate +17,30 %
    1 Jahr -9,36 %

    Informationen zur Holcim Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Holcim Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,18 Mrd. € wert.

    Holcim Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Holcim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Holcim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





