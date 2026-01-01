Ihre wichtigsten Termine
Börsen weltweit geschlossen am Feiertag Neujahr!
Feiertag "Neujahr" - Börsen weltweit geschlossen
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 01.01.2026Keine Termine am 01.01.2026
|05.01. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|05.01. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|05.01. 15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|06.01. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|07.01. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
