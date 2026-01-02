Ihre wichtigsten Termine
Spannende Konjunktur-Updates aus den USA, Deutschland, Großbritannien & Spanien
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Niederlande: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:00 Uhr, Tschechien: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Polen: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:15 Uhr, Spanien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:45 Uhr, Italien: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:50 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 11/25
