Heute: Q4-Zahlen von Next sowie Verbraucherpreise aus Deutschland

- Wichtige Termine: Next Umsatz, 100 Jahre Lufthansa.
- Konjunkturdaten: Verbraucherpreise, Einkaufsmanagerindizes.
- EU und USA: HCOB und S&P Indizes um 15:45 Uhr.
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q4-Umsatz
Deutschland: 100. Jahrestag Gründung der Deutsche Luft Hansa AG. Vorgängergesellschaft der heutigen Deutsche Lufthansa AG
Konjunkturdaten
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 12/25
09:15 Uhr, Spanien: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25
09:45 Uhr, Italien: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25
09:50 Uhr, Frankreich: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
09:55 Uhr, Deutschland: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen 12/25
10:00 Uhr, EU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 12/25
15:45 Uhr, USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 06.01.2026
