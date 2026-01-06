    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Heute: Q4-Zahlen von Next sowie Verbraucherpreise aus Deutschland

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Termine: Next Umsatz, 100 Jahre Lufthansa.
    • Konjunkturdaten: Verbraucherpreise, Einkaufsmanagerindizes.
    • EU und USA: HCOB und S&P Indizes um 15:45 Uhr.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Foto: Hendrik Schmidt/dpa

    Unternehmenstermine

    08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q4-Umsatz
    Deutschland: 100. Jahrestag Gründung der Deutsche Luft Hansa AG. Vorgängergesellschaft der heutigen Deutsche Lufthansa AG

    Konjunkturdaten

    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 12/25
    09:15 Uhr, Spanien: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25
    09:45 Uhr, Italien: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25
    09:50 Uhr, Frankreich: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
    09:55 Uhr, Deutschland: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
    10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen 12/25
    10:00 Uhr, EU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
    14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 12/25
    15:45 Uhr, USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 06.01.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:15SpanienESPHCOB Services PMI
    09:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    09:55DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    11:00Euro ZoneEURProducer Price Index (YoY)
    14:00DeutschlandDEUVerbraucherpreisindex (Monat)
    14:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
    14:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    14:00DeutschlandDEUConsumer Price Index (YoY)
    14:00USAUSAFOMC Mitglied Barkin spricht
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

