    Alle Analysten-Augen auf: Grenke sowie US-Konjunkturdaten

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Alle Analysten-Augen auf: Grenke sowie US-Konjunkturdaten
    Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck - picture alliance/dpa | Uli Deck

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Neugeschäft 2025

    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
    08:00 Uhr, Deutschland: Destatis-Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 11/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Einzelhandelsumsatz 11/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 12/25
    09:30 Uhr, Deutschland: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25
    09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitsmarktdaten 12/25
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 12/25
    13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
    14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigungsänderung 12/25
    16:00 Uhr, USA: Industrie, Auftragseingang 10/25
    16:00 Uhr, USA: ISM Dienstleistungsindex 12/25
    16:00 Uhr, USA: Jolts, offene Stellen


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 07.01.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (MoM)
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (YoY)
    09:55DeutschlandDEUArbeitslosenquote s.a.
    09:55DeutschlandDEUUnemployment Change
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00ItalienITAConsumer Price Index (YoY)
    11:00Euro ZoneEURHarmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    14:15USAUSAADP Employment Change
    16:00USAUSAISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
    16:00USAUSAISM Services New Orders Index
    16:00USAUSAJOLTS Job Openings
    16:00KanadaCANIvey Purchasing Managers Index s.a
    16:00KanadaCANIvey Einkaufsmanagerindex
    16:00USAUSAFactory Orders (MoM)
    16:00USAUSAISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
    16:00USAUSAISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
    19:10USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
