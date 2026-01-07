Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Grenke sowie US-Konjunkturdaten
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Neugeschäft 2025
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
08:00 Uhr, Deutschland: Destatis-Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 11/25
08:00 Uhr, Deutschland: Einzelhandelsumsatz 11/25
08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 12/25
09:30 Uhr, Deutschland: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitsmarktdaten 12/25
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 12/25
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigungsänderung 12/25
16:00 Uhr, USA: Industrie, Auftragseingang 10/25
16:00 Uhr, USA: ISM Dienstleistungsindex 12/25
16:00 Uhr, USA: Jolts, offene Stellen
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Retail Sales (MoM) 08:00 DEU Retail Sales (YoY) 09:55 DEU Arbeitslosenquote s.a. 09:55 DEU Unemployment Change 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 11:00 EUR Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 14:15 USA ADP Employment Change 16:00 USA ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen 16:00 USA ISM Services New Orders Index 16:00 USA JOLTS Job Openings 16:00 CAN Ivey Purchasing Managers Index s.a 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 16:00 USA Factory Orders (MoM) 16:00 USA ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe 19:10 USA Fed-Mitglied Bowman spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Ausblick 2026 inklusive Vorstellung der dafür verwendeten Methoden
|18:30
|Webinar
|HSBC: Der große charttechnische Jahresausblick mit Jörg Scherer
|08.01. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
