Ihre wichtigsten Termine
Tesco, Sodexo sowie Marks & Spencer legen neue Quartalszahlen vor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Frankreich: Sodexo, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Tesco, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Marks & Spencer, Q3-Umsatz
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Industrie, Auftragseingang 11/25
08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 11/25
10:00 Uhr, Deutschland: VDMA, Auftragseingang 11/25
11:00 Uhr, EU: Arbeitsmarktdaten 12/25
11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 11/25
11:00 Uhr, EU: Industrievertrauen 12/25
11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 10/25
14:30 Uhr, USA: Produktivität, Q3/25
16:00 Uhr, USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25
21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 11/25
Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Labor Cash Earnings (YoY) 08:00 DEU Factory Orders n.s.a. (YoY) 08:00 DEU Factory Orders s.a. (MoM) 09:30 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 11:00 EUR Geschäftsklimaindex 11:00 EUR Erzeugerpreisindex (Monat) 11:00 EUR Producer Price Index (YoY) 11:00 EUR Wirtschaftliches Vertrauen 11:00 EUR Unemployment Rate 11:00 EUR Consumer Confidence 13:30 USA Challenger Job Cuts 14:30 USA Unit Labor Costs 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
