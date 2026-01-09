Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Sainsbury, Yara sowie US-Arbeitsmarktdaten!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Sainsbury, Q3-Umsatz
09:00 Uhr, Norwegen: Yara, Capital Markets Day
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Baupreise für Wohngebäude 11/25
08:00 Uhr, Deutschland: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25
08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 11/25
08:00 Uhr, Deutschland: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25
08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 11/25
08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 11/25
11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktdaten 12/25
14:30 Uhr, USA: Baubeginne und Genehmigungen 10/25
16:00 Uhr, USA: Universität Michigan Stimmungsindikator 01/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 09.01.2025
Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Labor Cash Earnings (YoY) 08:00 DEU Industrial Production s.a. (MoM) 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) 08:00 DEU Trade Balance s.a. 10:00 EUR Economic Bulletin 11:00 EUR Retail Sales (YoY) 11:00 EUR Retail Sales (MoM) 13:30 USA Challenger Job Cuts 15:00 USA Fed's Harker speech 15:10 USA Fed's Collins speech 17:00 GBR BoE's Breeden speech 18:40 USA FOMC Mitglied Barkin spricht 18:40 USA FOMC Mitglied Barkin spricht 19:30 USA Fed's Schmid speech 19:35 USA Fed-Mitglied Bowman spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Wie wirkt sich Trumps Politik auf die aktuellen Daten aus? Live-Analyse und Trade-Ideen.
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Frei leben statt reich träumen - Teil 1
|19:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Outperformance mit ETF-Anlagen (Teil 2)
|11.01. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin