    Top-Artikel der Kalenderwoche 52/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Standard Chartered halbiert Bitcoin-Prognose für 2026


    Standard Chartered kappt seine Bitcoin-Prognose deutlich, rechnet aber langfristig weiterhin mit starkem Rückenwind für die Kryptowährung.

    Tesla stellt Optimus-Roboter in Berlin vor – Aktie steigt


    Mit einer Optimus-Demonstration in Berlin schürt Tesla neue Hoffnungen auf eine Roboter-Zukunft und sorgt trotz vieler Zweifel erneut für Rückenwind bei der Aktie.

    KI, 5,7 % Dividende und eine Value-Bewertung: Diese Aktie bietet einfach alles!


    Für viele KI-Werte müssen Anlegerinnen und Anleger inzwischen Wucher-Bewertungen auf den Tisch legen. Bei Opera ist das nicht der Fall, die Aktie ist noch günstig.

    Mega-Auftrag: Rheinmetall zündet den nächsten Turbo!


    Die Bundeswehr hat der ARTEC GmbH einen Großauftrag über 84 Radhaubitzen RCH155 im Wert von rund 1,2 Milliarden Euro erteilt. Rheinmetall liefert zentrale Komponenten, während Analysten die Aktie trotz kurzer Schwäche weiter mit "Buy" einstufen und Kursziele bis 2.250 Euro nennen.

    Bitcoin im Weihnachtsblues: Droht jetzt ein bitteres Jahresende?


    Bitcoin kämpft zum Jahresende mit schwerer Stimmung. Nach Rekordkursen folgte der Absturz, institutionelle Investoren ziehen sich zurück. Warum der Markt wankt und was trotzdem Hoffnung macht.

    Kosten-Schock bei Telefonica: Stellenabbau kostet 2,5 Milliarden Euro!


    Telefonica streicht 5.500 Stellen und nimmt dafür 2,5 Milliarden Euro Kosten in Kauf. Ab 2028 erwartet der Konzern jährliche Einsparungen von 600 Millionen Euro.

    Das riskante Spiel der Bank of Japan: Droht jetzt ein Markt-Beben?


    Japans Notenbank steht unter Druck. Steigende Inflation, höhere Renditen und politische Risiken könnten die Märkte erschüttern. Warum Anleger jetzt besonders genau hinschauen sollten.

    Warum Barclays 2026 für die Börsen ein überraschend starkes Jahr erwartet


    Barclays rechnet 2026 mit weiter steigenden Aktienmärkten. Trotz KI-Risiken und Politik warnt die Bank vor Pessimismus – und setzt auf Stimulus und Gewinnkraft.

    Diese Kursreaktion ergibt einfach keinen Sinn!


    Der Anbieter von Lohn- und Finanzbuchhaltungssoftware Paychex hat am Freitag starke Zahlen vorgelegt. Doch diese wurden verkauft. Ein Irrtum des Marktes?

    Verfasst von wO Chartvergleich
