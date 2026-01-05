    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Ihre wichtigsten Termine

    Frische Konjunkturdaten aus den USA, China, Japan, Schweiz und Spanien!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Konjunkturdaten aus den USA, China, Japan, Schweiz und Spanien!
    Foto: Li Bo/XinHua/dpa

    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
    02:45 Uhr, China: RatingDog PMI Dienste 12/25
    05:30 Uhr, Niederlande: Einzelhandelsumsatz 11/25
    09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenzahlen 12/25
    09:30 Uhr, Schweiz: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
    10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorvertrauen 1/26
    16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 05.01.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    10:30Euro ZoneEURSentix Investor Confidence
    16:00USAUSAISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
    16:00USAUSAISM Produktion Bezahlte Preise
    16:00USAUSAISM Manufacturing PMI
    16:00USAUSAISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

