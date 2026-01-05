Ihre wichtigsten Termine
Frische Konjunkturdaten aus den USA, China, Japan, Schweiz und Spanien!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
02:45 Uhr, China: RatingDog PMI Dienste 12/25
05:30 Uhr, Niederlande: Einzelhandelsumsatz 11/25
09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenzahlen 12/25
09:30 Uhr, Schweiz: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorvertrauen 1/26
16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 05.01.2026
Zeit Land Relev. Termin 10:30 EUR Sentix Investor Confidence 16:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe 16:00 USA ISM Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Manufacturing PMI 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|06.01. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|06.01. 09:30
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin