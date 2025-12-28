US-Konzerne bauen Vormachtstellung aus

Alphabet hat nichts vor 2027 zu verkaufen. Wie gut die in Relation zu Nvidia dann sein werden, wird sich erst zeigen.

Die "Wettbewerber" sind relativ klein, und können schon gar nicht Masse liefern.





Sooooo einfach isses denn nun auch nicht für die Konkurrenz!





Einstweilen bringt Xiaomi - Stand heute - sein LLM als Open Source unters Volk, und integriert das in seine Produkte.

Ich glaube nicht, dass das die Nachfrage senken wird!