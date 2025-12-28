Wirtschaft
US-Konzerne bauen Vormachtstellung aus
Foto: Börsenkurse von Amazon und Paypal an der Nasdaq (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA sind derzeit 61 der weltweit 100 wertvollsten Konzerne beheimatet.
Auch wenn das zwei Unternehmen weniger als in den drei vergangenen Jahren sind, ist die Vormacht der größten Volkswirtschaft gewachsen, wie Berechnungen des "Handelsblatt Research Institute" zeigen. Der Börsenwert aller 61 US-Konzerne macht demnach 76 Prozent der Marktkapitalisierung aller Top-100-Konzerne in der Welt aus. Eine noch größere Dominanz gab es zuletzt vor mehr als einem halben Jahrhundert, als Börsenkonzerne in Europa und Asien weniger Bedeutung hatten als heute.
Amerikas Vormachtstellung resultiert aus einer nie dagewesenen Stärke weniger großer Technologiekonzerne: Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple, Broadcom, Meta und Microsoft kommen zusammen auf einen Börsenwert von 18,3 Billionen Euro. Das sind 40 Prozent des gesamten Börsenwerts der weltweiten Top 100. Vor fünf Jahren lag der Anteil bei 27 Prozent, vor zehn Jahren waren es 14 Prozent. Zum Vergleich: Alle rund 7.500 europäischen Konzerne sind zusammen mit 18,1 Billionen Euro nicht so viel wert wie Amerikas sieben größte Unternehmen.
An den Finanzmärkten wächst die Sorge vor einer Hightech-Kursblase. Die Bilanzen geben das aber nicht her, denn auch die realen Gewinne sind hoch. Mit einem Nettogewinn von rund 550 Milliarden Euro in diesem Jahr stehen die Big 7 für 30 Prozent des Gewinns aller Top 100. Vor fünf Jahren verdienten die sieben großen Techfirmen 176 Milliarden Euro und standen für 20 Prozent des Gewinns aller Top 100.
Deutschland stellt im Top-100-Ranking drei Konzerne: SAP auf Platz 40, Siemens auf Rang 72, und neu mit einem Jahresgewinn von 29 Prozent die Allianz auf Platz 100. Überdies ist mit dem europäischen Gemeinschaftsunternehmen Airbus auf Rang 91 ein weiterer Dax-Konzern aufgestiegen. Hingegen rutschte die Deutsche Telekom nach einem Jahresverlust von fünf Prozent aus den Top 100 heraus.
Auch wenn das zwei Unternehmen weniger als in den drei vergangenen Jahren sind, ist die Vormacht der größten Volkswirtschaft gewachsen, wie Berechnungen des "Handelsblatt Research Institute" zeigen. Der Börsenwert aller 61 US-Konzerne macht demnach 76 Prozent der Marktkapitalisierung aller Top-100-Konzerne in der Welt aus. Eine noch größere Dominanz gab es zuletzt vor mehr als einem halben Jahrhundert, als Börsenkonzerne in Europa und Asien weniger Bedeutung hatten als heute.
Amerikas Vormachtstellung resultiert aus einer nie dagewesenen Stärke weniger großer Technologiekonzerne: Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple, Broadcom, Meta und Microsoft kommen zusammen auf einen Börsenwert von 18,3 Billionen Euro. Das sind 40 Prozent des gesamten Börsenwerts der weltweiten Top 100. Vor fünf Jahren lag der Anteil bei 27 Prozent, vor zehn Jahren waren es 14 Prozent. Zum Vergleich: Alle rund 7.500 europäischen Konzerne sind zusammen mit 18,1 Billionen Euro nicht so viel wert wie Amerikas sieben größte Unternehmen.
An den Finanzmärkten wächst die Sorge vor einer Hightech-Kursblase. Die Bilanzen geben das aber nicht her, denn auch die realen Gewinne sind hoch. Mit einem Nettogewinn von rund 550 Milliarden Euro in diesem Jahr stehen die Big 7 für 30 Prozent des Gewinns aller Top 100. Vor fünf Jahren verdienten die sieben großen Techfirmen 176 Milliarden Euro und standen für 20 Prozent des Gewinns aller Top 100.
Deutschland stellt im Top-100-Ranking drei Konzerne: SAP auf Platz 40, Siemens auf Rang 72, und neu mit einem Jahresgewinn von 29 Prozent die Allianz auf Platz 100. Überdies ist mit dem europäischen Gemeinschaftsunternehmen Airbus auf Rang 91 ein weiterer Dax-Konzern aufgestiegen. Hingegen rutschte die Deutsche Telekom nach einem Jahresverlust von fünf Prozent aus den Top 100 heraus.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidia-Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales: ob der jüngste Rückgang Korrektur oder Crash ist (kurzfristiges Risiko um CES), Bewertungseinordnungen gegenüber Peers/Analysten, Umsatzwirkung der China-H200-Exportgenehmigung sowie Details zur Groq-Asset-/IP-Transaktion und mögliche regulatorische Hürden bei Übernahmen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
WinstonWolf92FS schrieb 17.12.25, 17:08
Broadcom,Nvidia,Alphabet immer schön gleichmäßig sagt alles, die treiben ihre Spielchen mit den Kleinanlegern..hoffentlich fallen nicht so viele drauf rein...nächsten Q- Zahlen werden wieder enorm...das geht noch Jahre so weiter, hat man doch oft genug gehört dieses Jahr, also warum sollte es gerade kurz vor Weihnachen vorbei sein!? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt...ist nur meine Meinung..mitdiskutieren »
Maaanche schrieb 17.12.25, 16:18
mitdiskutieren »
Alphabet hat nichts vor 2027 zu verkaufen. Wie gut die in Relation zu Nvidia dann sein werden, wird sich erst zeigen.
Die "Wettbewerber" sind relativ klein, und können schon gar nicht Masse liefern.
Sooooo einfach isses denn nun auch nicht für die Konkurrenz!
Einstweilen bringt Xiaomi - Stand heute - sein LLM als Open Source unters Volk, und integriert das in seine Produkte.
Ich glaube nicht, dass das die Nachfrage senken wird!
Maaanche schrieb 03.12.25, 16:52
mitdiskutieren »
Was an der Überschrift des Threads hast du nicht kapiert?
>>
Nvidia!Ein Klares Langfristinvestment!
<<
Du musst mit der Lupe nach Zeiträumen suchen, in denen Nvidia schlechter als Google lief!
Allzeittief/-hoch bei Google: 3.9.2004/25.11.2025 mit 2,48/323,64 $, also Faktor 130,5, Performance im Schnitt 25,7% p.a.
Allzeittief/-hoch bei Nvidia: 26.04.1999/29.10.2025 mit 0,03/219,19 $, also Faktor 7306,3, Performance im Schnitt 39,9% p.a.
Nun du.
11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte