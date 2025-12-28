    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    CDU-Wirtschaftsrat fordert späteres Rentenalter als 67

    BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um die Zukunft der Rente in Deutschland tritt der CDU-Wirtschaftsrat für einen späteren Renteneintritt als mit 67 ein. Erforderlich sei eine "konsequente Erhöhung des Renteneintrittsalters auch über den 67. Geburtstag hinaus", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Angesichts der demografischen Veränderungen und der steigenden Belastung des Umlagesystems ist es an der Zeit, die Struktur der Altersvorsorge zu modernisieren und zukunftsfest aufzustellen."

    Rentenalter Thema bei Kommission

    Derzeit berät eine Kommission im Auftrag der Bundesregierung über eine weitere Rentenreform, nachdem Schwarz-Rot im Dezember bereits das Absicherungsniveau der Rente für die kommenden Jahre stabilisiert hatte. Mit diesem Schritt zog die Koalition Kritik vieler Ökonomen auf sich. Denn die beschlossene Haltelinie für das Rentenniveau im Verhältnis zu den Löhnen kostet den Staat Milliardensummen. Bezahlt werden soll damit, dass die Renten trotz der immer zahlreicheren Babyboomer weiter jedes Jahr an erwartete Lohnsteigerungen angepasst werden.

    Zu den umfangreichen Prüfaufträgen der Regierung an die Kommission zählt auch eine Überprüfung des gültigen Rentenalters, das bis 67 steigt. Der Wirtschaftsrat fordert bereits seit Längerem ein späteres Renteneintrittsalter, das an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden müsse. Dies würde die Rentenkasse in der aktuellen demografischen Lage stabilisieren.

    Vorbilder im Norden und Westen

    Nun verweist der CDU-nahe Wirtschaftsverband auf andere Länder, die ein höheres Rentenalter planen würden oder beschlossen hätten: Schweden, Dänemark, Niederlande.

    "Der Blick auf Länder wie Schweden, Dänemark oder die Niederlande zeigt uns, wie wichtig es ist, nachhaltige Lösungen zu entwickeln", sagte Steiger. "Konsequente Erhöhung des Renteneintrittsalters auch über den 67. Geburtstag hinaus, Aufbau eines Kapitalstocks zur Altersvorsorge und Beteiligung der Rentnergeneration an den Lasten der Bevölkerungsalterung sind in diesen Staaten entscheidende Säulen für eine zukunftsfeste Alterssicherung."/bw/DP/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
