Mehr Probleme wegen teurer Lebensmittel

BERLIN (dpa-AFX) - Teure Lebensmittel bereiten laut einer Umfrage mehr Menschen Probleme als vor einem Jahr. Dass sie sich wegen gestiegener Preise beim Lebensmitteleinkauf einschränken müssen, gaben nun 45 Prozent an, wie die Befragung im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands im November ergab. Vor einem Jahr hatten dies noch 39 Prozent der Befragten von sich selbst gesagt.

Verbandschefin Ramona Pop sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Eine gesunde Ernährung wird immer mehr zu einer Frage des Geldbeutels. Das darf nicht sein." Besonders Menschen mit geringem Einkommen machten hohe Preise zu schaffen. Die Mehrwertsteuersenkung auf Speisen in der Gastronomie zum 1. Januar 2026 werde auch nicht dazu führen, dass die Menschen mehr Geld im Portemonnaie haben. Profitieren würden vor allem Fast-Food-Ketten.