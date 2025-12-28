    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    Hessens Ministerpräsident will Aufrüstung stärken - mit hiesiger Wertschöpfung

    Für Sie zusammengefasst
    • Stärkung der Rüstungsindustrie in Hessen gefordert.
    • Deutschland-Garantie für Verteidigung und Wertschöpfung.
    • Investitionen in Kampfdrohnen und Rüstungsaufträge nötig.
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dringt in krisenreichen Zeiten auf eine weitere Stärkung der heimischen Rüstungsindustrie. "Wir sind ein starker Rüstungsstandort, zum Beispiel mit Rheinmetall und KNDS im Norden unseres Landes, aber auch mit vielen anderen Unternehmen in ganz Hessen", sagte der Regierungschef im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.

    "Wir brauchen eine Deutschland-Garantie für die Verteidigung. Das heißt: Der übergroße Anteil der Wertschöpfung muss in Deutschland und zugunsten deutscher Unternehmen stattfinden", forderte Rhein.

    Rhein fordert Investitionen auch in den Bau von Kampfdrohnen

    "Mit den frischen Verteidigungsmilliarden des Bundes müssen wir ein Kampffähigkeits- und Konjunkturpaket schnüren - mit Aufträgen für unsere nationale Rüstungsindustrie, Investitionen in die Kampfdrohnenproduktion und in die Wehrfähigkeit unserer Infrastruktur", sagte der Ministerpräsident.

    Es könne nicht sein, "dass wir Schulden aufnehmen, um unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken und das Geld dann im Ausland landet". Die Bundesregierung hatte etwa mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beschlossen, deutlich mehr für Verteidigung auszugeben, auch mit neuer Verschuldung.

    Zwei Rüstungsgipfel in der Staatskanzlei

    "Wir haben schon zwei Rüstungsgipfel in der Staatskanzlei organisiert, bei denen wir die gesamte hessische Rüstungsindustrie zusammengebracht und miteinander vernetzt haben, auch mit der Bundeswehr und der US Army", erläuterte Rhein.

    Er hoffe auch, "dass qualifizierte Arbeitskräfte aus der Autoindustrie, die gerade Personal freisetzt, in die Rüstungsindustrie wechseln können, auch in Hessen". Fachkräfte könnten zwar nicht nahtlos von Auto- zu Rüstungsunternehmen wechseln, "aber Synergieeffekte kann es sicherlich geben", sagte der hessische Regierungschef./jaa/DP/he

    Rheinmetall

    -0,10 %
    +2,26 %
    +4,27 %
    -20,21 %
    +151,96 %
    +699,38 %
    +1.716,47 %
    +2.433,27 %
    +66.365,26 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 1.540 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 70,68 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.152,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +33,12 %/+46,10 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
