Zwischen Hoffnung und Skepsis
Bulgarien wird 21. Euro-Land
- Bulgarien tritt 2026 als 21. Euro-Mitglied bei.
- Widerstand im Land und Rücktritt der Regierung belasten.
- Bedenken: Preisanstieg und Verlust der Unabhängigkeit.
BRÜSSEL/FRANKFURT/SOFIA (dpa-AFX) - Die Euro-Familie bekommt Zuwachs: Zum 1. Januar 2026 wird Bulgarien als 21. Mitglied in den Kreis der Länder mit der Gemeinschaftswährung aufgenommen. In dem Balkanland gibt es jedoch großen Widerstand - und dann trat nur gut drei Wochen vor der Euro-Einführung nach Protesten und Korruptionsvorwürfen auch noch die prowestliche Regierung in Sofia zurück. Bulgarien stolpere in die Eurozone, kommentierte die spanische Zeitung "El Mundo". Dabei sehen Befürworter reichlich Vorteile für den Betritt zum gemeinsamen Währungsraum.
Was bringt der Euro Bulgarien?
EZB-Präsidentin Christine Lagarde als Europas oberste Währungshüterin verspricht den etwa 6,4 Millionen Bulgarinnen und Bulgaren vor allem zwei Dinge: Wohlstand und Sicherheit. Fast die Hälfte (45 Prozent) der Exporte des südosteuropäischen Landes gehen ins Euro-Währungsgebiet. Künftig fallen bei diesen Geschäften für bulgarische Unternehmen keine Umrechnungskosten an. Kleine und mittlere Unternehmen werden nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) allein deshalb jährlich rund eine Milliarde Lewa einsparen.
Zudem profitiere eine kleine Volkswirtschaft wie Bulgarien, in der fast jeder zweite Arbeitsplatz von der Auslandsnachfrage abhänge, in einer von ständigen externen Schocks geprägten Welt besonders von einem größeren Binnenmarkt.
Das bulgarische Finanzministerium und die Nationalbank BNB hatten geworben: "Der Beitritt zur Eurozone ist eine Möglichkeit, dass Bulgarien reicher wird." Der Euro werde dem Fremdenverkehr helfen und bulgarischen Herstellern den Handel mit Europa und der Welt erleichtern.
Haben die anderen Euroländer auch etwas davon?
Jedes weitere Land im gemeinsamen Währungsraum erleichtert Handel und Reisen. Wer in Bulgarien investieren will, muss sich keine Sorgen mehr um Wechselkurse machen. Zudem wird der Vergleich von Preisen einfacher, wenn auch in Bulgarien mit Euro bezahlt wird. Touristen, die etwa die Hauptstadt Sofia oder das Schwarze Meer besuchen wollen, müssen künftig kein Geld mehr umtauschen und dafür Gebühren zahlen.
Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit Ausnahme Dänemarks sind nach den EU-Verträgen verpflichtet, dem Euro-Währungsgebiet beizutreten, sobald sie die Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehören Preisstabilität, solide öffentliche Finanzen und stabile Wechselkurse. Die Inflation zum Beispiel darf nicht aus dem Ruder laufen, damit der Wert des Geldes gewahrt und seine Kaufkraft erhalten bleibt. Die Einführung der Gemeinschaftswährung steht noch in Polen, Rumänien, Schweden, Tschechien und Ungarn aus.
Was sind die Bedenken der Euro-Kritiker?
Etwa die Hälfte der Menschen in Bulgarien bezweifelt Umfragen zufolge, dass der Euro sie voranbringen wird. Die Sorge ist groß, dass mit der Währungsumstellung die Preise in dem Balkanland, das zu den ärmsten in der EU zählt, steigen werden und der Euro sich als "Teuro" entpuppt. Und nicht wenige befürchten, dass Bulgarien einen Teil seiner hart erkämpften Unabhängigkeit aufgeben muss.
Im Land gibt es zudem Widerstand gegen den Euro vonseiten der prorussischen, nationalistischen Oppositionspartei Wasraschdane (Wiedergeburt), die im Europaparlament in derselben Fraktion sitzt wie die AfD.
Steigen die Preise im Zuge einer Währungsumstellung?
"Währungsumstellungen können zu einem vorübergehenden Anstieg der gemessenen Inflation führen, häufig, wenn Unternehmen ihre Preise während der Umstellung aufrunden", räumte EZB-Präsidentin Lagarde in einer Rede in Sofia Anfang November ein. Bei entsprechender Überwachung der Behörden lasse sich Preiswucher aber verhindern.
Bei früheren Euro-Umstellungen lagen die Auswirkungen auf die Verbraucherpreise nach EZB-Angaben zwischen 0,2 und 0,4 Prozentpunkten. Selbst in Kroatien, das dem Euro-Währungsgebiet zum 1. Januar 2023 zu einem Zeitpunkt beitrat, als die Teuerungsrate bereits hoch war, habe der Umstellungseffekt etwa 0,4 Prozentpunkte betragen und schnell nachgelassen.
Ist der Schritt in den Euroraum für Bulgarien tatsächlich so groß?
Bulgarien ist seit langem Teil der europäischen Währungsgeschichte. Seit 2007 ist das Land EU-Mitglied, seine Nationalwährung Lew ist aber schon seit 1999 an den Euro gekoppelt - im Verhältnis 1,95583 für einen Euro. Nach einer Finanz- und Währungskrise war der Lew seit 1997 bereits im Verhältnis 1:1 an die D-Mark gekoppelt. "Mit der Einführung des Euro macht Bulgarien nun den letzten Schritt in Richtung der Europäischen Währungsunion und nimmt seinen rechtmäßigen Platz im Herzen Europas ein", sagt EZB-Präsidentin Lagarde.
Kommt Bulgarien ohne reguläre Regierung in die Eurozone?
Bulgarien wird am 1. Januar den Euro ohne eine reguläre Regierung und ohne einen Staatsetat für 2026 einführen. Es soll vorerst der verlängerte Haushalt 2025 gelten. Die erst seit Mitte Januar 2025 amtierende Regierung nahm auf Druck von Protesten zwei Haushaltsentwürfe für 2026 zurück.
Sollte im neuen Jahr keine Partei in Sofia eine neue Regierung bilden wollen, wovon Politologen ausgehen, wird Staatspräsident Rumen Radew ein Übergangskabinett einsetzen müssen, das so lange im Amt bleibt, bis nach einer Neuwahl eine neue reguläre Regierung steht. Es wäre die achte Parlamentswahl binnen fünf Jahren.
Die Einführung des Euro galt als Hauptziel der im Dezember zurückgetretenen Regierung aus Konservativen, Sozialisten und Populisten. Diese politisch so unterschiedlichen Kräfte bildeten als Kompromisslösung eine ungewöhnliche Koalition, um nach sieben Parlamentswahlen eine Neuwahl zu vermeiden./ben/rdz/el/DP/he
EUR/USD Prognosen Update
Nach dem schwachen Wochenstart und Bruch unter 1,16 lässt der Kursverlauf auch am Mittwoch eine moderate Abwärtstendenz erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1560 bis 1,1620
Nächste Widerstände: 1,1608 | 1,1656 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1541 = Vorwochentief | 1,1494
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #46
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1565
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Aus der Mitte März begonnenen Erholungsbewegung ist der Euro nach seinem Hoch im September in eine Korrekturphase übergegangen. Nach den jüngsten Zinsentscheidungen von EZB und FED musste der Kurs das Septembertief abgeben und hat in der vergangenen Woche im Tief Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt. Die zweite Wochenhälfte war jedoch von Erholungsstimmung geprägt, sodass nach einem festen Freitagsschluss eine Stabilisierung über 1,1550 abzusehen wäre. Im Idealfall könnte das Septembertief am Montag getestet werden.
Mögliche Tagesspanne: 1,1480 bis 1,1570
Nächste Widerstände: 1,1591 = Vorwochenhoch | 1,1608
Wichtige Unterstützungen: 1,1494 | 1,1468 = Vorwochentief
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte der Kurs am Dienstag zeigen, ob sich ein Erholungsszenario bildet und Notierungen über 1,16 wieder etabliert werden können. Alternativ wäre eine Schiebephase innerhalb der Vorwochenspanne zu erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1570 bis 1,1650 alternativ 1,1510 bis 1,1580
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart erfährt der EUR/USD am gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen Widerstand. Die Notierungen ringen zunächst um den 1,16er-Bereich, wo sich der weitere Verlauf entscheiden dürfte. Ein Ausbruch würde den 1,17er-Bereich als Kursziel aktivieren. Überwiegt hingegen der Verkaufsdruck, könnte die 1,14er-Marke ins Spiel kommen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1490 bis 1,1670
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche wäre mit einer Fortsetzung der Abwärtstrendstruktur zu rechnen. Damit dürfte weitere Schwäche in Richtung der 200-Tage-Linie wahrscheinlich werden. Auf der Gegenseite würde erst eine Rückkehr über 1,17 weiteren Erholungsdrang in den 1,18er-Bereich ermöglichen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1370 bis 1,1560 alternativ 1,1520 bis 1,1710
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Dienstag
11:00 Uhr Deutschland ZEW Konjunkturerwartungen
Mittwoch
08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex
Donnerstag
14:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex & Arbeitsmarkt
18:00 Uhr Rohöllagerbestände
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading