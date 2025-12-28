    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Mittelständler wollen Investitionen zurückfahren

    • Mehrheit der Mittelständler erwartet wirtschaftlichen Rückgang.
    • BVMW fordert echte Reformen und Bürokratieabbau.
    • 42% der Firmen planen Investitionsrückgang bis 2026.
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als die Hälfte der mittelständischen Unternehmen geht einer Umfrage des Mittelstandsverbands BVMW zufolge von einem wirtschaftlichen Abschwung im kommenden Jahr aus. "Placebo-Aktionismus und Herum-Reformieren reicht nicht mehr, um Deutschland wieder in Schwung zu bringen", sagte Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW). Neben besserer Kommunikation erwarte er von der Bundesregierung endlich versprochene Strukturreformen und konkrete Entlastungen in Sachen Bürokratie, Arbeitsmarkt, Steuern und Energie.

    54 Prozent der befragten Unternehmen rechnen laut Verband mit einem wirtschaftlichen Abschwung - lediglich jedes fünfte (22 Prozent) mit einem Aufschwung. 42 Prozent der befragten Firmen planen zudem, 2026 ihre Investitionen zurückzufahren, wie der Verband mitteilte. Für das Stimmungsbild befragte der BVMW zwischen dem 18. und 23. Dezember über 1.000 mittelständische Unternehmen per Online-Umfrage./jcf/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
