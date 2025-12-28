Iran schießt mit russischer Hilfe drei Satelliten ins All

TEHERAN/MOSKAU (dpa-AFX) - Der Iran hat mit Unterstützung Russlands drei Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna brachte eine Sojus-Rakete die drei Satelliten "Kosar", "Paya" und "Zafar-2" von der Weltraumstation Wostochny aus in eine Umlaufbahn in einer Höhe von etwa 500 Kilometern. Nach offiziellen Angaben sollen die Satelliten Umweltdaten sammeln - darunter Informationen zu Wettersystemen, Naturkatastrophen und landwirtschaftlichen Entwicklungen - und damit zur wissenschaftlichen Forschung des Landes beitragen.

Teheran hat stets behauptet, dass die Raumfahrtprojekte des Landes ausschließlich friedlichen Zwecken dienen und nicht für militärische Zwecke eingesetzt werden. "Der Iran treibt seine Technologie voran, und das Satellitenprogramm ist Teil dieses Bestrebens und eine rein wissenschaftliche Mission", erklärte Außenminister Abbas Araghchi.