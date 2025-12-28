    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wirtschaftsvereinigung der Grünen fordert Reformen bei Rente

    Für Sie zusammengefasst
    • Dringende Reformen im Renten- und Sozialsystem gefordert.
    • Bürokratieabbau und niedrigere Sozialabgaben notwendig.
    • Lob für aktives Engagement der Bundesregierung in der EU.
    Wirtschaftsvereinigung der Grünen fordert Reformen bei Rente
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsvereinigung der Grünen ruft die Bundesregierung dringend zu Reformen im Renten und Sozialsystem auf. In der Wirtschaft hätten viele große Hoffnungen in die aktuelle Bundesregierung gesetzt, sagte der Vorstandsvorsitzende des Grünen-nahen Vereins, Karl Haeusgen, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die minimalen Veränderungen, die bislang bei der Rente in Sicht sind, treiben da richtig den Blutdruck hoch."

    Abtragen des "Bürokratiebergs"

    Haeusgen ist seit Juni Co-Vorstandsvorsitzender der Wirtschaftsvereinigung. Er ist zudem Aufsichtsratsvorsitzender und Hauptaktionär des bayerischen Maschinenbauunternehmens HAWE Hydraulik. Zuvor war er mehrere Jahre lang Präsident des Maschinenbauer-Verbands VDMA.

    "Die größten Wünsche, die viele Wirtschaftsvertreter an die Bundesregierung haben, sind erstens wirksame Reformen der Rente und der Unternehmensbesteuerung sowie niedrigere Sozialabgaben, zweitens mehr Netze und Speicher im Energiesystem", erklärte Haeusgen. Auch der "über Jahrzehnte angehäufte Bürokratieberg" müsse abgetragen werden. "Investitionen für die Transformation kann ich mir als Unternehmer nur leisten, wenn ich genug Netto vom Brutto habe."

    Lob für Engagement auf EU-Ebene

    Er selbst wünsche sich, dass die Bundesregierung den Weg zu wettbewerbsfähiger Klimaneutralität ernst nehme, sagte Haeusgen. Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen als wieder gebunden werden können. "Die Chancen für Deutschland als Technologienation sind riesig, und als Familienunternehmer denke ich umgekehrt bei den enormen Klimarisiken auch immer an die nächste Generation".

    Haeusgen lobte indes, die schwarz-rote Bundesregierung unter Friedrich Merz (CDU) bringe sich wieder aktiver auf EU-Ebene ein. "Der Rückzug unter Olaf Scholz (SD) auf diesem Gebiet war eine der größten Schwächen der Ampel." Nur mit der EU lasse sich den weitreichenden staatlichen Eingriffen Chinas und der USA in den Handel etwas entgegensetzen. "Wenn zum Beispiel Fördergelder in Industrieprojekte fließen, dann braucht es Vorgaben, dass da dann auch ein ordentlicher Teil etwa der Maschinen aus Europa kommt."/hrz/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wirtschaftsvereinigung der Grünen fordert Reformen bei Rente Die Wirtschaftsvereinigung der Grünen ruft die Bundesregierung dringend zu Reformen im Renten und Sozialsystem auf. In der Wirtschaft hätten viele große Hoffnungen in die aktuelle Bundesregierung gesetzt, sagte der Vorstandsvorsitzende des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     