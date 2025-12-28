    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kritik an Schwarz-Rot

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    'War schon bei Ampel ein Problem'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung soll Streitigkeiten beilegen.
    • Harmonisches Auftreten wichtig für Bürgervertrauen.
    • Intern diskutieren, um geschlossene Koalition zu zeigen.
    Kritik an Schwarz-Rot - 'War schon bei Ampel ein Problem'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HANNOVER (dpa-AFX) - Die Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz sollte ihre Streitereien beilegen und harmonischer auftreten - das fordern Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies und dessen Vorgänger Stephan Weil. Die beiden SPD-Politiker fühlen sich trotz inhaltlicher Fortschritte von den öffentlichen Querelen der Koalition an die Ampel-Regierung erinnert, wie sie der Deutschen Presse-Agentur sagten.

    "Es gelingt der Bundesregierung bisher nicht ausreichend, die gemeinsamen Punkte stärker nach vorne zu stellen. Das war schon bei der Ampel ein Problem", sagte Lies. Inhaltliche Auseinandersetzungen zwischen Union und SPD seien in Ordnung. "Wichtig ist aber, dass das intern passiert und die Koalition am Ende geschlossen hinter einer Einigung steht."

    Weil: "Das hilft einfach nicht weiter"

    Weil sagte auf die Frage, ob ihn Schwarz-Rot an die Ampel-Koalition erinnere: "Ja, natürlich. So wie die Ampel aufgehört hat, macht die neue Koalition zum Teil weiter."

    Im Moment werde viel Gutes überlagert von öffentlichen Streitigkeiten, was viele Menschen verunsichere. "Das hilft einfach nicht weiter, damit schadet man nur sich selbst. Das zeigen auch die Umfragen mehr als deutlich", sagte Weil. "Mein Eindruck ist, dass es geradezu eine Sehnsucht danach gibt, ruhig und nachvollziehbar regiert zu werden."

    Lies sagte, die neue Bundesregierung sei "vieles konsequent angegangen" und verwies auf die Staatsmodernisierung, den sogenannten Investitionsbooster, die finanzielle Kompensation der Kommunen und die Senkung der Strompreise. Auch für die Wirtschaft sei viel passiert.

    "Diese Bundesregierung ist da wirklich besser als ihr Ruf. Wir sind gut beraten, uns das ein bisschen mehr bewusst zu halten, statt ständig zu sagen, es reicht noch nicht. Das gilt im Übrigen auch für die Wirtschaft", sagte Lies und appellierte: "Wir müssen gemeinsam aufpassen, dass es nicht zu einer sich selbst verstärkenden Grundunzufriedenheit kommt."

    Ein vorzeitiges Ende der Koalition im Bund erwartet der Regierungschef nicht. "Für mich stellt sich die Frage nicht, was passiert, wenn die Koalition nicht zusammenbleibt. Das wird sie", sagte Lies. "Es muss ihr aber gelingen, viel mehr intern zu diskutieren, sodass am Ende alle zusammenstehen."

    Lies hatte Weil im Frühjahr sowohl als niedersächsischer Ministerpräsident als auch als Vorsitzender des einflussreichen SPD-Landesverbandes Niedersachsen abgelöst, zu dem auch Vizekanzler Lars Klingbeil, Verteidigungsminister Boris Pistorius und der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Matthias Miersch, gehören./cwe/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kritik an Schwarz-Rot 'War schon bei Ampel ein Problem' Die Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz sollte ihre Streitereien beilegen und harmonischer auftreten - das fordern Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies und dessen Vorgänger Stephan Weil. Die beiden SPD-Politiker fühlen sich trotz …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     