    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWestern Digital AktievorwärtsNachrichten zu Western Digital

    S&P 500-Gewinner

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die fünf Top-Aktien im S&P 500 im Jahr 2025

    Das Jahr 2025 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die stärksten Gewinner im S&P 500.

    S&P 500-Gewinner - Die fünf Top-Aktien im S&P 500 im Jahr 2025
    Foto: Dall-E

    Der S&P 500 hat im Börsenjahr 2025 neue Rekordstände erreicht – getragen vor allem von wenigen, extrem stark laufenden Einzeltiteln. Besonders Unternehmen aus dem Halbleiter-, KI- und Rohstoffsektor stachen mit außergewöhnlichen Kursgewinnen hervor. Diese fünf Aktien erzielten im laufenden Jahr die höchste Performance im Index.

    Die 5 Top-Performer im S&P 500

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Micron Technology Inc!
    Short
    315,35€
    Basispreis
    1,70
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    275,29€
    Basispreis
    1,90
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Western Digital

    Western Digital

    +0,80 %
    +2,21 %
    +9,99 %
    +52,43 %
    +257,81 %
    +594,75 %
    +424,18 %
    +271,09 %
    +619,61 %
    ISIN:US9581021055WKN:863060


    Mit einem Kursplus von 248,39 Prozent war Western Digital der mit Abstand größte Gewinner im S&P 500. Der Speicherchip-Hersteller profitierte von der stark steigenden Nachfrage nach Datenspeicher für Rechenzentren und KI-Anwendungen. Nach dem zyklischen Abschwung der Vorjahre verbesserten sich Margen und Preissetzungsmacht deutlich, was den Turnaround der Aktie beschleunigte.

    Micron Technology

    Micron Technology

    +0,78 %
    +7,51 %
    +24,71 %
    +79,53 %
    +194,95 %
    +429,78 %
    +337,88 %
    +1.811,90 %
    +1.563,37 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020


    Micron Technology legte im Jahr 2025 um 177,82 Prozent zu und gehörte damit ebenfalls zu den klaren Profiteuren des KI-Booms. Insbesondere die starke Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory für KI-Beschleuniger sowie eine spürbare Erholung des Speicherchip-Marktes sorgten für kräftigen Rückenwind und steigende Gewinnerwartungen.

    Newmont

    Newmont Corporation

    +2,54 %
    -3,87 %
    +9,27 %
    +18,07 %
    +137,41 %
    +92,39 %
    +76,24 %
    +418,90 %
    +208,34 %
    ISIN:US6516391066WKN:853823


    Der Goldproduzent Newmont verzeichnete ein Jahresplus von 142,09 Prozent und war damit eine der wenigen Nicht-Tech-Aktien unter den Top-Performern im S&P 500. Steigende Goldpreise, ausgelöst durch geopolitische Unsicherheiten und Erwartungen sinkender Zinsen, erhöhten die Attraktivität von Goldminenaktien. Zudem profitierten Anleger von operativen Verbesserungen und Kostendisziplin.

    Palantir

    Palantir

    +0,40 %
    -4,93 %
    +8,84 %
    +2,86 %
    +107,83 %
    +2.479,83 %
    +672,67 %
    +1.846,00 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J


    Palantir konnte seinen Aktienkurs 2025 um 122,22 Prozent steigern. Das Unternehmen überzeugte mit starkem Umsatzwachstum im KI-Geschäft und einer hohen Nachfrage nach seiner Artificial-Intelligence-Plattform. Neue Großkunden aus Wirtschaft und öffentlichem Sektor untermauerten die langfristigen Wachstumsperspektiven – trotz zwischenzeitlicher Kursschwankungen.

    Lam Research

    Lam Research

    +0,62 %
    -0,84 %
    +11,40 %
    +31,91 %
    +110,19 %
    +278,05 %
    +282,93 %
    +1.914,38 %
    +150.280,00 %
    ISIN:US5128073062WKN:A40L1V


    Lam Research rundet die Top 5 mit einem Plus von 115,75 Prozent ab. Der Hersteller von Chipfertigungsanlagen profitierte von wieder anziehenden Investitionen der Halbleiterindustrie. Der Ausbau moderner Fertigungskapazitäten für KI-, Speicher- und Logikchips sorgte für eine nachhaltige Neubewertung der Aktie.

    Autor: wO-Redaktion 

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 161,55$, was einem Rückgang von -9,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    S&P 500-Gewinner Die fünf Top-Aktien im S&P 500 im Jahr 2025 Das Jahr 2025 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die stärksten Gewinner im S&P 500.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     