S&P 500-Gewinner
Die fünf Top-Aktien im S&P 500 im Jahr 2025
Das Jahr 2025 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die stärksten Gewinner im S&P 500.
Der S&P 500 hat im Börsenjahr 2025 neue Rekordstände erreicht – getragen vor allem von wenigen, extrem stark laufenden Einzeltiteln. Besonders Unternehmen aus dem Halbleiter-, KI- und Rohstoffsektor stachen mit außergewöhnlichen Kursgewinnen hervor. Diese fünf Aktien erzielten im laufenden Jahr die höchste Performance im Index.
Die 5 Top-Performer im S&P 500
Western Digital
Mit einem Kursplus von 248,39 Prozent war Western Digital der mit Abstand größte Gewinner im S&P 500. Der Speicherchip-Hersteller profitierte von der stark steigenden Nachfrage nach Datenspeicher für Rechenzentren und KI-Anwendungen. Nach dem zyklischen Abschwung der Vorjahre verbesserten sich Margen und Preissetzungsmacht deutlich, was den Turnaround der Aktie beschleunigte.
Micron Technology
Micron Technology legte im Jahr 2025 um 177,82 Prozent zu und gehörte damit ebenfalls zu den klaren Profiteuren des KI-Booms. Insbesondere die starke Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory für KI-Beschleuniger sowie eine spürbare Erholung des Speicherchip-Marktes sorgten für kräftigen Rückenwind und steigende Gewinnerwartungen.
Newmont
Der Goldproduzent Newmont verzeichnete ein Jahresplus von 142,09 Prozent und war damit eine der wenigen Nicht-Tech-Aktien unter den Top-Performern im S&P 500. Steigende Goldpreise, ausgelöst durch geopolitische Unsicherheiten und Erwartungen sinkender Zinsen, erhöhten die Attraktivität von Goldminenaktien. Zudem profitierten Anleger von operativen Verbesserungen und Kostendisziplin.
Palantir
Palantir konnte seinen Aktienkurs 2025 um 122,22 Prozent steigern. Das Unternehmen überzeugte mit starkem Umsatzwachstum im KI-Geschäft und einer hohen Nachfrage nach seiner Artificial-Intelligence-Plattform. Neue Großkunden aus Wirtschaft und öffentlichem Sektor untermauerten die langfristigen Wachstumsperspektiven – trotz zwischenzeitlicher Kursschwankungen.
Lam Research
Lam Research rundet die Top 5 mit einem Plus von 115,75 Prozent ab. Der Hersteller von Chipfertigungsanlagen profitierte von wieder anziehenden Investitionen der Halbleiterindustrie. Der Ausbau moderner Fertigungskapazitäten für KI-, Speicher- und Logikchips sorgte für eine nachhaltige Neubewertung der Aktie.
Autor: wO-Redaktion