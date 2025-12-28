    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    EU-Kommission

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neues Einreisesystem im Zeitplan

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Kommission bilanziert positives Einreisesystem
    • 100 Fälle von Identitätsbetrug aufgedeckt
    • 13,3 Millionen Ein- und Ausreisen erfasst, 60% biometrisch
    EU-Kommission - Neues Einreisesystem im Zeitplan
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Rund zweieinhalb Monate nach der Einführung eines neuen Einreisesystems für Nicht-EU-Bürger zieht die EU-Kommission eine positive Bilanz. Bislang seien rund 100 Fälle von Identitätsbetrug mithilfe des Ein- und Ausreisesystems (Entry-Exit-System - EES)aufgedeckt worden, hieß es von der Brüsseler Behörde.

    Demnach seien mehr als 13,3 Millionen Ein- und Ausreisen im System erfasst worden, davon 60 Prozent mittels biometrischer Daten. Bis Mitte Dezember seien nahezu 7.000 Einreiseverweigerungen verzeichnet worden.

    Neues System seit Mitte Oktober

    EU-Migrationskommissar Magnus Brunner sagte, dass System bringe moderne Technik an die EU-Außengrenzen, verhindere Einreisen mit gefälschten Dokumenten oder falschen Identitäten und unterstütze die Grenzbehörden bei ihrer Arbeit. "So wissen wir, wer aus Drittstaaten kommt, wann diese Personen Europa betreten und wann sie die EU wieder verlassen."

    Seit dem 12. Oktober wird an den EU-Grenzübergängen das neue Verfahren schrittweise eingeführt. Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger können sich dabei elektronisch an speziellen Schaltern registrieren. Ausnahmen gibt es dabei etwa für Menschen, die eine Aufenthaltskarte besitzen und in unmittelbarer Beziehung zu einem EU-Bürger stehen. Für deutsche Staatsangehörige oder Staatsangehörige anderer EU-Länder ändert sich nichts.

    Einreisende müssen laut EU neben den üblichen Angaben aus dem Reisepass auch biometrische Daten - also Fingerabdrücke und Gesichtsbilder - machen und speichern lassen.

    Ab dem 10. April 2026 soll das System an allen Übergangsstellen europäischer Außengrenzen funktionieren. Dann soll auch der Stempel im Pass Geschichte sein. Man sei klar im Zeitplan, hieß es nun von der EU-Kommission. In Deutschland werde das EES etwa bereits an den Flughäfen in Frankfurt am Main, Berlin, Düsseldorf und München genutzt./rdz/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    EU-Kommission Neues Einreisesystem im Zeitplan Rund zweieinhalb Monate nach der Einführung eines neuen Einreisesystems für Nicht-EU-Bürger zieht die EU-Kommission eine positive Bilanz. Bislang seien rund 100 Fälle von Identitätsbetrug mithilfe des Ein- und Ausreisesystems (Entry-Exit-System - …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     