    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Saudi-Arabien fordert Separatisten im Jemen zum Rückzug auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Saudi-Arabien fordert STC zum Rückzug im Jemen auf.
    • Luftangriffe auf Separatisten erhöhen Spannungen im Konflikt.
    • STC sendet Verstärkung und bleibt bei seinen Zielen.
    Saudi-Arabien fordert Separatisten im Jemen zum Rückzug auf
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ADEN (dpa-AFX) - Nach Luftangriffen Saudi-Arabiens im Osten des Jemen fordert Riad die dortigen Separatisten zum Rückzug auf. "Es ist Zeit, dass der Südliche Übergangsrat (STC) Vernunft, Weisheit und das öffentliche Interesse priorisiert (...), indem er seine Kräfte aus Lagern in zwei Provinzen zurückzieht", erklärte der saudische Verteidigungsminister Chalid bin Salman. Der Vormarsch der Separatisten sei Teil "bedauerlicher Ereignisse", die zu "Spaltungen" im gemeinsamen Kampf gegen die Huthi-Miliz geführt hätten.

    Saudi-Arabien bombardierte nach Darstellung des STC am Vortag überraschend Ziele der Separatisten im Jemen, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt werden. Die beiden Golfstaaten sind eigentlich Verbündete im Kampf gegen die Huthi im Jemen. Zugleich konkurrieren sie im Jemen aber um Einfluss und Ressourcen und unterstützen auch bei anderen Konflikten - etwa im Sudan - unterschiedliche Seiten. Riad selbst kommentierte die Angriffe im Jemen zunächst nicht.

    Das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis drohte dem STC zugleich mit weiteren Angriffen. Man werde "direkt und umgehend" auf "militärische Bewegungen" reagieren, die Bemühungen behinderten, die Bemühungen um eine Entspannung der Lage und den Rückzug der STC-Kräfte behinderten, erklärte Bündnissprecher Turki al-Maliki.

    Separatisten schicken Verstärkung nach Hadramaut

    Die Separatisten hatten in vergangenen Wochen große Gebiete in den ölreichen Provinzen Hadramaut und al-Mahra eingenommen. Beide machen etwa die Hälfte der Landesfläche aus. Der sogenannte Südliche Übergangsrat strebt einen unabhängigen Südjemen an - das Land war bereits von 1967 bis 1990 geteilt. Örtlichen Journalisten zufolge schickte der STC trotz der Warnungen aus Riad bereits Verstärkung nach Hadramaut.

    Man werde sich durch die saudischen Luftangriffe nicht von den eigenen Zielen abbringen lassen, teilte der STC mit. Diese würden "keinem Weg der Verständigung dienen und die Menschen des Südens nicht von ihrem Kampf abbringen für eine Wiederherstellung ihrer vollen Rechte". Zugleich betonte der STC seine weitere Verpflichtung im Kampf gegen die vom Iran unterstützten Huthi, die den Norden des Landes einschließlich der Hauptstadt Sanaa kontrollieren.

    Die Angriffe im Jemen markieren eine überraschende Wendung und eine neue Stufe der Eskalation in dem Bürgerkrieg. Dieser spielt seit einem Jahrzehnt vor allem zwischen der Huthi-Miliz einerseits und andererseits der jemenitischen Regierung mit den Verbündeten in Riad. Es ist aber offen, ob die Angriffe zu einer neuen Phase schwerer Gefechte führen werden oder ob Riad seinen diplomatischen Druck auf die Emirate nutzen kann, um einen Rückzug der STC durchzusetzen./jot/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Saudi-Arabien fordert Separatisten im Jemen zum Rückzug auf Nach Luftangriffen Saudi-Arabiens im Osten des Jemen fordert Riad die dortigen Separatisten zum Rückzug auf. "Es ist Zeit, dass der Südliche Übergangsrat (STC) Vernunft, Weisheit und das öffentliche Interesse priorisiert (...), indem er seine Kräfte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     